"No pongas el bolso detrás de la silla": la advertencia de la Policía Nacional si vas a un restaurante
El cuerpo emite un aviso en redes sociales para evitar robos
Los robos, ya sea en domicilios, locales comerciales o en la vía pública, siguen siendo una preocupación para la ciudadanía. La sensación de vulnerabilidad y la pérdida de pertenencias o documentación generan no solo un impacto económico, sino también psicológico.
Accesos fáciles, distracciones cotidianas y descuidos pueden facilitar que delincuentes actúen rápidamente, por lo que la prevención es clave para minimizar riesgos. Además, la rapidez en denunciar cualquier intento de delito puede marcar la diferencia entre evitar un robo y sufrir sus consecuencias. Estudios de Eurostat sitúan a España entre los países europeos con mayor incidencia de robos por cada 100.000 habitantes, destacando la necesidad de reforzar medidas preventivas.
Frente a esta realidad, la Policía Nacional ha emitido recientemente un aviso a través de sus redes sociales recordando a la ciudadanía cómo reducir el riesgo de ser víctima de un robo. "¿Cita en ese restaurante de moda? Que la experiencia termine dulce y no amarga. Mantén siempre tus pertenencias a la vista. No pongas el bolso o mochila detrás de la silla. Evita dejar el móvil sobre la mesa", se puede leer en la publicación.
Pero hay más recomendaciones a tener en cuenta para evitar robos, como mantener puertas y ventanas correctamente cerradas, incluso cuando se está dentro del domicilio; o publicar en redes sociales información sobre ausencias prolongadas o viajes; evitar dejar objetos de valor a la vista en vehículos y domicilios, entre otras.
Ante cualquier intento de robo o situación sospechosa, la Policía recomienda contactar de inmediato a través del 091 o mediante denuncia presencial.
