La Junta de Andalucía cifra en 217 las mujeres pendientes de una prueba tras más de un mes de crisis por los cribados

Andalucía encara la recta final de las pruebas pendientes del cribado de cáncer de mama de las mujeres que han sufrido retrasos. De las 2.317 afectadas con resultado BI-RADS 3 (dudoso) en su mamografía del cribado, 2.100 ya han sido informadas y se han hecho las pruebas indicadas. Todavía hay 217 mujeres a la espera de realizarse la prueba a la que se someterán, según la Consejería de Sanidad, antes del 30 de noviembre. Estos han sido los principales datos que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha comunicado este lunes en la segunda reunión de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama.

Durante la reunión, el consejero ha asegurado que todas las mamografías que dependen del Hospital Virgen del Rocío estarán hechas antes del 15 de noviembre y las ecografías, antes del 30 del mismo mes.

Esta comisión está compuesta por representantes tanto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, como del Servicio Andaluz de Salud y de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes, la última en formar parte ha sido Amama. En un primer momento no se contó con su participación, sin embargo, tras la última reunión mantenida con Sanz hace 10 días y en un acto para intentar de reconducir su relación, la entidad fue invitada por primera vez.

El encuentro ha coincidido con el nombramiento del nuevo viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, tras el cese de la hasta ahora viceconsejera María Luisa del Moral. Asimismo, este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el proyecto piloto de Inteligencia Artificial en los protocolos de detección precoz que funciona en el Hospital Reina Sofía de Córdoba también se va a instaurar en hospitales de las ocho provincias con un presupuesto de casi cuatro millones de euros.

Sevilla acapara la crisis del cribado

En la reunión también se ha informado del desglose de casos por provincias. Tal como la Junta ha defendido desde que se destapó el escándalo, "casi el 90% de los casos están localizados en el Hospital Virgen del Rocío" y un 4% en hospitales de otras provincias. En concreto, en Sevilla se localizaron 2.051 casos; 152 en Málaga; 80 en Cádiz; 14 en Granada; diez en Almería; cinco en Huelva; otros cinco en Jaén; mientras que no se localizaron casos en la provincia de Córdoba.

Como ya se anunció, se han actualizado los referentes de cribado de cáncer de mama en Atención Primaria (32 referentes) y se han designado referentes hospitalarios del programa (otros 32 referentes) como parte del Plan de Acción para la Mejora de la Atención en las Unidades de Mama Hospitalaria de Andalucía.

El objetivo de contar con referentes hospitalarios es, según Sanidad, "disponer de un modelo operativo más transparente, homogéneo y eficaz que garantice una coordinación fluida entre los Distritos sanitarios, encargados de la organización y la gestión de la captación poblacional, y los hospitales, responsables de la lectura radiológica y la atención a las derivaciones". El Gobierno andaluz sostiene que esta estructura "distribuye responsabilidades, mejora la coherencia funcional y facilita la resolución ágil de incidencias".

También se ha constituido un grupo autonómico multidisciplinar integrado por profesionales de hospitales y áreas de gestión sanitaria de las ocho provincias andaluzas y nueve profesionales de los distritos sanitarios (técnicos de salud o responsables provinciales del programa) con dos coordinadores autonómicos en las figuras de Mercedes Acebal y Juan Garcelán. Esta representación territorial y funcional permite un abordaje integral, incorporando visiones complementarias desde la atención primaria, la gestión poblacional, la lectura radiológica, los circuitos de derivación y la coordinación operativa. Este diseño se ha demostrado enriquecedor, facilitando un análisis global y coherente del programa.

A partir del análisis inicial Sanidad señala que se han estructurado tres líneas de trabajo consistentes en la revisión y mejora del aplicativo del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, la optimización del circuito de la usuaria dentro del programa y la elaboración de un Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) para las Unidades de Mama Hospitalarias. "Las tres líneas avanzan de forma coordinada, garantizando la alineación entre infraestructura tecnológica, experiencia de la usuaria y práctica clínica homogénea en los hospitales", afirman en una nota.