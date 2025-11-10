Conecta tu casa sin complicaciones: Ikea presenta su nueva línea de domótica

IKEA ha presentado una nueva línea de 21 productos de hogar inteligente que funcionan con el estándar universal Matter, buscando que la tecnología del hogar conectado sea más fácil de usar y accesible para todos.

Según la compañía, esta nueva gama marca un paso importante para simplificar la domótica en el hogar, permitiendo que los dispositivos de IKEA se conecten de manera más sencilla con otros ecosistemas y marcas. El hub de la marca, DIRIGERA, funciona como controlador y puente Matter, lo que facilita la integración incluso de productos inteligentes anteriores de IKEA.

Principales categorías de productos

Iluminación : bombillas inteligentes KAJPLATS disponibles en varias formas y tamaños, con opciones de color y regulación de luz.

: bombillas inteligentes KAJPLATS disponibles en varias formas y tamaños, con opciones de color y regulación de luz. Sensores : cinco tipos de sensores para detectar movimiento, apertura de puertas o ventanas, temperatura y humedad, calidad del aire y fugas de agua.

: cinco tipos de sensores para detectar movimiento, apertura de puertas o ventanas, temperatura y humedad, calidad del aire y fugas de agua. Control: mandos a distancia y enchufes inteligentes para gestionar dispositivos convencionales desde cualquier lugar.

El uso del estándar Matter permite que los productos IKEA se integren con equipos de diferentes marcas, facilitando la creación de hogares conectados más abiertos y versátiles. Además, la compañía promete que la instalación y el manejo de estos dispositivos será más simple, acercando la domótica a un público más amplio.

Entre los lanzamientos se incluyen:

• Bombillas KAJPLATS E27/E26, P45 E14 y GU10, con diferentes niveles de luz y colores regulables.

• Sensores MYGGSPRAY, MYGGBETT, TIMERFLOTTE, ALPSTUGA y KLIPPBOK, diseñados para distintas funciones de monitoreo en el hogar.

• Mandos BILRESA y el enchufe inteligente GRILLPLATS, que permite controlar aparatos domésticos y medir su consumo.

Productos de domótica / Ikea

IKEA asegura que este es solo el primer paso de una actualización más amplia de su gama de hogar inteligente, y que se seguirán incorporando más productos en el futuro. Los dispositivos estarán disponibles próximamente, aunque los precios y la disponibilidad dependerán del mercado local.

Con esta nueva línea, IKEA apuesta por acercar la tecnología del hogar inteligente a todos, buscando que sea práctica, accesible y compatible con un ecosistema más amplio de dispositivos.