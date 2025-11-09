Folclore
Tradición y solidaridad en la Mostra Folklòrica de Tardor de Sant Antoni
El auditorio de la iglesia de Sant Antoni de Portmany acogió este sábado la II Mostra Folklòrica de Tardor, un encuentro de música y danza tradicional organizado por Sa Colla de Portmany que unió cultura popular y solidaridad. La cita contó con la participación especial de la Asociación Coros y Danzas Cuna del Guadalquivir, de la localidad jienense de Cazorla, que devolvió la visita realizada por la colla ibicenca en septiembre en el VI Encuentro de Folklore Ciudad de Cazorla.
El evento tuvo carácter benéfico: se instalaron huchas solidarias para recoger donativos destinados íntegramente a la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC). Además, el público pudo disfrutar de una degustación de productos típicos ofrecida por los miembros de la colla.
