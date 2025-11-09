Motoristas unidos contra la polio en la vuelta solidaria a Ibiza

El Rotary Club Ibiza, junto al Motoclub Pitiús Team, celebró este domingo la ‘Vuelta Solidaria en Moto Ibiza contra la Polio’, una cita benéfica para recaudar fondos destinados a la erradicación de la poliomielitis y concienciar sobre la importancia de mantener activa la vacunación en todo el mundo. La jornada arrancó sobre las 10 de la mañana en el Centre Social Can Bonet, punto de reunión desde el que los participantes emprendieron una ruta por distintos enclaves de la isla. El encuentro concluyó con una paella popular en el Restaurante Cala Llenya, momento de convivencia y apoyo a esta causa internacional.

La iniciativa se enmarca en la campaña ‘End Polio Now’ de Rotary International, cuyos avances son visibles: millones de personas han evitado la parálisis gracias a la vacunación, se han salvado 1,5 millones de vidas y la contención de la enfermedad ha supuesto un ahorro sanitario global de gran magnitud. Durante la jornada, la organización recordó que mantener el esfuerzo es clave para evitar rebrotes y llegar a la erradicación definitiva.

«Un mundo sin polio está más cerca que nunca, pero no podemos bajar la guardia. Cada aportación cuenta», subrayó Antonio Marí, presidente 2025–2026 de Rotary Club Ibiza..