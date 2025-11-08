Fiestas de Sant Carles
Una Sant Carles Xtrem más pasada por barro que nunca
Un circuito de 1200 metros hasta completar 6 kilómetros
En un terreno más embarrado que nunca por las fuertes lluvias caídas durante buena parte de la jornada, se celebró este sábado la Cursa Sant Carles Xtrem, una de las pruebas más divertidas de la isla: carrera popular de obstáculos tipo espartana incluida en el programa de las Fiestas de Sant Carles y que este año alcanzó su undécima edición.
La cita, con salida a las 15.45 horas desde el aparcamiento de Las Dalias, constaba de cinco vueltas a un circuito de 1.200 metros hasta completar 6 kilómetros en la categoría absoluta (a partir de 16 años). El barro fue protagonista y muchos participantes cruzaron la meta literalmente rebozados, fieles al espíritu lúdico de la prueba.
Como es tradición, el público disfrutó con la creatividad de los disfraces, que compitieron en originalidad con el esfuerzo en los obstáculos. La organización mantuvo el esquema de tres carreras: Mini Xtrem 1 (bebés–benjamín), Mini Xtrem 2 (alevín–cadete y especial) y absoluta para adultos.
