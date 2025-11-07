Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura…
Redacción
La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.
- Radar de lluvias: sigue la evolución del tiempo en Ibiza
- Cinco terrenos con casas en ruina a la venta en Ibiza
- Complicaciones para entrar en Ibiza por la lluvia
- Tamara, paciente de Ibiza: «Llevo un mes y medio esperando que Traumatología me saque una púa de cactus que me atraviesa el dedo»
- La Justicia ordena desalojar el supermercado que funciona como albergue ilegal en Ibiza
- Desarticulada una macrorred de narcotráfico que introducía droga en Ibiza: 76 detenidos y 71 registros
- Vecinos y comerciantes de es Pratet tras la lluvia: 'Da asco ver mierda por todos lados
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera