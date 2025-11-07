Sant Antoni celebra el Día Mundial sin Alcohol con una Masterclass de spinning

El Ayuntamiento de Sant Antoni, a través de la Concejalía de Bienestar Social y del Plan Municipal de Drogas (PMD), conmemora el Día Mundial sin Alcohol con la tercera edición de su taller de spinning: una Master Class gratuita que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, de 11 a 13 horas, en el Passeig de ses Fonts.

La actividad está abierta a toda la ciudadanía. Los participantes podrán subir a las bicicletas el tiempo que deseen, alternándose con otras personas, en una jornada pensada para promover hábitos de vida saludables, fomentar el deporte como ocio positivo y sensibilizar sobre la prevención del consumo de alcohol y otras adicciones.

Alcohólicos Anónimos

En esta edición colabora la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que instalará una mesa informativa con recursos y orientación para personas y familias afectadas. Como novedad, se suma la Asociación PDS (Promoció i Desenvolupament Social) con la exposición 'Sortim', compuesta por diez imágenes gráficas que invitan a reflexionar sobre el consumo de alcohol y las conductas de riesgo asociadas al ocio nocturno, especialmente dirigida a adolescentes y jóvenes a partir de 14 años.

El concejal de Bienestar Social, Jorge Nacher, ha invitado «a toda la población a participar en esta jornada, disfrutar del deporte al aire libre y celebrar el Día Mundial sin Alcohol con una propuesta saludable y de concienciación comunitaria».