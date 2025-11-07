Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: "Quien más contamina debe pagar, es lo justo"

El presidente del gobierno ha viajado este viernes hasta Brasil para participar en la asamblea de líderes mundiales celebrada en vísperas del inicio de la cumbre del clima de Belém (COP30). Durante su comparecencia, Pedro Sánchez ha destacado que España ya es un referente en transición y que, de hecho, su gobierno ha apostado por esta senda como "motor de crecimiento y de transformación". En este sentido, el mandatario no solo ha abogado por seguir impulsando este tipo de medidas sino que también ha pedido redoblar la apuesta. Por ejemplo, ha afirmado que España está trabajando junto a otros países en medidas para gravar los vuelos premium y jets privados. "Es lo justo. Quien más tiene y más contamina, debe pagar lo que corresponde", ha afirmado Sánchez ante jefes de estado y ministros de todo el mundo.

Sánchez ha comparecido en el segundo día de la cumbre de líderes convocada en Belém para sentar las bases de las negociaciones de la conferencia del clima de Brasil. Durante su intervención, el presidente español ha destacado que España no solo está cumpliendo sino que, además, está liderando los grandes debates en política climática global. En este sentido, ha recordado que su gobierno fue uno de los que más presionó para que Europa cerrara un acuerdo de reducción de emisiones del 90% para 2040. "España está cumpliendo. Cumplimos con nuestro objetivo de financiación climática internacional, superando los 1.700 millones de euros en 2024. Avanzamos en el incremento de la ayuda internacional al desarrollo. Trabajamos para aumentar la financiación en la adaptación al cambio climático. Y hemos logrado eliminar la financiación con dinero público a combustibles fósiles", ha explicado en referencia a los grandes temas de debate de la cumbre.

"Demostramos que no solo es posible crecer mientras se reducen emisiones sino que, además, es la mejor forma de hacerlo"

Durante su discuso, Sánchez ha destacado que los avances logrados en España en materia de transición energética. "En los últimos años en España hemos aumentado un 140% de capacidad instalada de energía solar, eólica y de autoconsumo. Somos uno de los países que más crece de toda la OCDE. Con todo ello, demostramos que no solo es posible crecer mientras se reducen emisiones sino que, además, es la mejor forma de hacerlo", ha afirmado el presidente español, quien también ha argumentado que, pese a la lentitud de los progresos en política climática global, "es innegable que se han dado avances importantes desde la firma del Acuerdo de París" y que, por lo tanto, "no debemos resignarnos".

Acelerar la lucha climática

Sánchez se ha mostrado muy contundente al afirmar que, ahora más que nunca, el mundo debe acelerar la lucha climática ya que solo hace falta mirar a nuestro alrededor para ver los estragos causados por este caos global. Como ejemplo de ello ha hablado de las más de "20.000 muertes que se han dado en España en los últimos cinco años" como consecuencia de las olas de calor extremo. También ha hecho referencia a las 229 víctimas mortales de la dana de Valencia, un fenómeno que según apuntan varios estudios fue agravado por la crisis climática. O al reguero de daños que dejaron los incendios del pasado verano en buena parte de la geografía española. Estos son, según el presidente español, los ejemplos más claros sobre por qué urge actuar frente al problema.

Sánchez ha explicado que en España el calor extremo ha causado 20.000 muertes prematuras en los últimos cinco años y ha puesto de ejemplo la dana de Valencia como ejemplo de la gravedad de los desastres naturales

La comparecencia de Sánchez ha sido de las primeras que han tenido lugar durante la segunda jornada de la cumbre de líderes de Belém. Durante la jornada de ayer jueves, en la primera ronda de intervenciones, comparecieron países como Reino Unido, Colombia, Francia para reclamar más ambición climática y seguir impulsando acciones en pro del planeta pese al volantazo de Donald Trump. También compareció el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien pronunció un duro discurso ante un centenar de jefes de estado de todo el mundo para recordarles que "seguir apostando por los combustibles fósiles no solo es miope sino que resulta autodestructivo".

Desde que asumió la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez ha asistido a prácticamente todas las cumbres del clima celebradas y, en cada una de ellas, ha comparecido ante la asamblea de líderes mundiales para reafimar el compromiso de España ante la lucha climática y anunciar varias medidas de cooperación internacional. En cumbres como Sharm el-Sheikh y Dubái, por ejemplo, anunció la aportación de 20 millones de euros para los fondos globales de adaptación climática, tres millones para el nuevo sistema de seguimiento de fenómenos meteorológicos extremos y cinco millones de euros para la nueva alianza global contra la sequía. El año pasado, desde Bakú, puso la dana de Valencia como ejemplo sobre cómo los extremos climáticos pueden costar vidas. Desde ese encuentro, también se mostró a favor de crear un impuesto para sectores especialmente contaminantes y de movilizar a las grandes fortunas para que aporten a la causa.