¿Sabías que es más higiénico besar a tu perro que a una persona con barba? La ciencia lo explica

Los gérmenes están presentes en casi todos los entornos de la vida cotidiana. Se trata de microorganismos invisibles al ojo humano —como bacterias, virus, hongos y protozoos— que habitan en el aire, el agua, los alimentos, los objetos y también en nuestro propio cuerpo. Aunque muchos de ellos son inofensivos e incluso beneficiosos para el equilibrio del organismo, otros pueden causar enfermedades si entran en contacto con el sistema inmunológico de manera indebida. Por eso, comprender cómo se propagan y en qué lugares tienden a acumularse es fundamental para mantener una buena salud e higiene personal.

Un estudio realizado por la Clínica Hirslanden, en Suiza, ha generado gran controversia al señalar que las barbas masculinas pueden contener una cantidad de bacterias superior a la encontrada en el pelaje de los perros. La investigación sugiere que besar a un hombre con barba podría ser, desde el punto de vista higiénico, menos seguro que besar a una mascota.

El trabajo científico comparó muestras tomadas del vello facial de 18 hombres con las de 30 perros de diferentes razas. Los resultados sorprendieron incluso a los propios investigadores: todos los participantes masculinos presentaron niveles elevados de bacterias en sus barbas, y siete de ellos mostraron la presencia de microorganismos potencialmente dañinos para la salud humana. En contraste, solo 23 de los perros analizados mostraron un nivel similar de contaminación bacteriana.

"Con base en los resultados, los perros pueden ser considerados tan higiénicos o incluso más que los hombres con barba", explicó Andreas Gutzeit, uno de los autores del estudio. Los especialistas señalaron que el vello facial, debido a su grosor y estructura redondeada, tiende a atrapar más suciedad, grasa y microorganismos, lo que facilita la acumulación de bacterias. Además, recordaron que tocar la barba tras haber estado en contacto con superficies contaminadas puede favorecer la transmisión de virus o gérmenes.

Tomar los resultados con cautela

No obstante, otros especialistas pidieron tomar los resultados con cautela. Y es que, según aclaran, la presencia de bacterias en la piel o en la barba no implica necesariamente un riesgo grave. "Es normal encontrar hasta 20 mil tipos de bacterias en la piel, y la mayoría no son peligrosas. Una barba no es más dañina que una cara afeitada", sostienen.

En conclusión, si bien el estudio sugiere que las barbas pueden acumular una cantidad significativa de bacterias, los expertos coinciden en que la higiene personal y el mantenimiento adecuado del vello facial son factores determinantes. Mantener la barba limpia, lavarla regularmente y evitar tocarla con las manos sucias son prácticas suficientes para reducir cualquier posible riesgo sanitario.