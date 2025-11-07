"No quieren contrato porque pierden el subsidio": el relato de un empresario reaviva el debate

La dificultad para cubrir determinados puestos de trabajo, especialmente aquellos relacionados con tareas básicas o de baja cualificación, continúa siendo objeto de debate en España. A las discusiones sobre la falta de mano de obra en sectores como la hostelería, el campo o la limpieza, se suman las quejas de algunos empresarios que aseguran tener serios problemas para encontrar personal dispuesto a trabajar en determinadas condiciones. En este contexto, un nuevo testimonio publicado en redes sociales por el emprendedor David Canales ha reavivado la polémica.

Canales ha compartido recientemente su experiencia tras publicar una oferta de empleo para cubrir un puesto de limpieza a media jornada en una de sus empresas. Según explica, intentó que fuera una jornada completa, pero las distancias entre los diferentes locales hacían inviable ampliar el horario. "He puesto una oferta de empleo porque estamos buscando a una persona de la limpieza para una de mis empresas a media jornada. He intentado que sea una jornada completa, pero no puede ser porque los locales están muy lejos y no le daría tiempo", relata.

La sorpresa, según su publicación, llegó cuando comenzaron a contactar a las personas inscritas. "En horas se habían inscrito unas 80 personas y nos ha dado tiempo a llamar la mitad, más o menos. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Del 100% de las 40 personas a las que hemos llamado ha declinado venir a la entrevista porque, evidentemente, ofrecíamos contrato", sostiene. Canales añade que, durante las llamadas, las aspirantes argumentaban que estaban cobrando algún tipo de subsidio o prestación por desempleo, por lo que aceptar un trabajo con contrato formal supondría perder esa ayuda. "Y luego los empresarios somos los opresores y las malas personas, los defraudadores, los que queremos siempre hacer trampas…", lamenta en tono irónico.

El mensaje, que se ha viralizado, ha provocadouna oleada de reacciones. Algunos usuarios han mostrado su apoyo al empresario y han compartido experiencias similares, señalando las dificultades de contratar personal para trabajos parciales o con horarios partidos. Sin embargo, no han faltado las críticas hacia las condiciones del empleo ofrecido. "Si el 100% no está interesado, dale una vuelta a tu oferta de trabajo", comenta un usuario. Otro añade: "No es por el contrato, es porque nadie vive con media jornada. Tener dos trabajos para juntar 1.200 euros es una locura". También hay quienes consideran que muchas personas prefieren no perder el subsidio por un empleo temporal o parcial que apenas mejora su situación económica.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente: el equilibrio entre los incentivos a la contratación y la protección social.