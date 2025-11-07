En Villarrobledo
Un interno de una residencia de mayores de Albacete hiere con un cuchillo a un médico
El aviso por esta agresión se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes
EFE
Toledo
Un médico de una residencia de mayores de Villarrobledo (Albacete) ha sido agredido con un cuchillo por uno de los residentes y ha sido trasladado en ambulancia al hospital de esta localidad.
El aviso por esta agresión se ha recibido a las 08:38 horas de este viernes, según informa el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El médico residente ha sido agredido por un cuchillo por uno de los usuarios y ha sido trasladado en una ambulancia al hospital de la localidad.
Al lugar han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.
