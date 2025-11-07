Qué días viajar más barato esta Navidad, según Kayak

Con la llegada de las fiestas navideñas, muchos viajeros buscan una escapada para celebrar la Navidad o el Año Nuevo lejos de casa. Sin embargo, los precios de los vuelos suelen dispararse durante estas fechas. Para quienes quieren aprovechar al máximo su presupuesto, el buscador de viajes Kayak ha analizado las tendencias y ha revelado cuáles son los mejores momentos para reservar y viajar este año.

Según el informe, la mejor semana para reservar vuelos internacionales será la del 29 de diciembre, cuando los precios alcanzan sus mínimos. Para quienes prefieran anticiparse, la semana del 24 de noviembre también ofrece buenas oportunidades, tanto para vuelos al extranjero como dentro del país.

En cuanto a las fechas más económicas para volar, el propio día de Nochevieja (31 de diciembre) resulta especialmente rentable para los destinos internacionales, mientras que el 22 de diciembre es el momento ideal para viajar dentro de España. Para los vuelos internacionales, el 24 de diciembre también se sitúa entre las opciones más asequibles.

Por el contrario, el 20 de diciembre se perfila como el día más caro para los viajes fuera del país, y el 28 de diciembre para los nacionales. Además, KAYAK advierte que quienes quieran evitar retrasos deberían tener en cuenta las fechas más problemáticas: el 28 de diciembre y los días 4 y 5 de enero, cuando en 2024 uno de cada cuatro vuelos sufrió demoras de más de 30 minutos.