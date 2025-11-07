¿Haces el Camino de Santiago? La Guardia Civil lanza una herramienta que te protege en cada etapa

Cada año, miles de peregrinos recorren los senderos del Camino de Santiago movidos por la fe, la cultura o el simple deseo de vivir una experiencia única. El Camino no solo es una ruta espiritual y cultural, sino también un importante motor turístico que atraviesa comunidades, paisajes y climas diversos. Sin embargo, esta experiencia, que implica recorrer cientos de kilómetros a pie o en bicicleta, no está exenta de riesgos: desorientarse en zonas rurales, sufrir golpes de calor o caídas, o incluso enfrentarse a robos o extravíos personales. Por eso, la seguridad se ha convertido en un aspecto clave para quienes se aventuran a completar alguna de las etapas del Camino.

Conscientes de ello, la Guardia Civil ha lanzado una nueva recomendación dirigida a los peregrinos. Bajo el lema Si haces el #CaminoDeSantiago, te acompañamos en cada paso, el cuerpo invita a descargar la aplicación móvil AlertCops y activar su funcionalidad específica para el Camino. A través de este servicio, los caminantes recibirán avisos geolocalizados en 30 puntos del recorrido, con mensajes de bienvenida, información de interés y consejos de seguridad adaptados a su posición. Esta medida busca reforzar la comunicación entre los peregrinos y los agentes, ofreciendo un acompañamiento virtual constante durante la travesía.

AlertCops, desarrollada por el Ministerio del Interior, es una aplicación gratuita que permite contactar de manera directa y discreta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además de emitir alertas y recibir notificaciones, los usuarios pueden informar de incidentes, solicitar ayuda inmediata o compartir su ubicación en caso de emergencia. En el contexto del Camino de Santiago, esta herramienta cobra especial relevancia: facilita la respuesta ante situaciones imprevistas y proporciona tranquilidad tanto a los peregrinos como a sus familiares.

La Guardia Civil destaca que esta iniciativa se enmarca dentro del dispositivo de seguridad que cada año se pone en marcha con motivo de la afluencia de peregrinos, especialmente en los meses de mayor actividad. Con la incorporación de la tecnología a la tradición, el objetivo es claro: que cada paso en el Camino sea más seguro y que la experiencia de miles de personas siga siendo sinónimo de convivencia, cultura y protección.