Las soluciones de la Policía Nacional para evitar las llamadas de números desconocidos
El objetivo es evitar las interrupciones de llamadas no deseadas y proteger tu privacidad
Las llamadas no deseadas se han convertido en una molestia constante para muchos usuarios de teléfonos móviles. Ya sean ofertas comerciales, intentos de fraude o simplemente personas con las que no queremos comunicarnos, el volumen de llamadas entrantes desconocidas ha aumentado en los últimos años. Ante esta situación, la Policía Nacional ha propuesto dos alternativas sencillas para quienes buscan evitar este tipo de contacto no deseado y, al mismo tiempo, mantener su privacidad y seguridad.
La primera opción recomendada es la de activar una función en los ajustes del teléfono móvil que permite silenciar las llamadas de números desconocidos. De esta manera, las llamadas no identificadas irán directamente al buzón de voz, sin interrumpir al usuario.
Además, todas las llamadas entrantes quedarán registradas en la lista de llamadas recientes para que puedas consultarlas más tarde si lo deseas. Un punto a destacar es que, en caso de que necesites realizar una llamada de emergencia, la función se desactivará automáticamente durante las próximas 24 horas para que puedas recibir llamadas sin inconvenientes.
Como alternativa, la Policía sugiere el uso de aplicaciones especializadas en la detección y bloqueo de llamadas no deseadas. Estas aplicaciones se pueden activar desde la misma configuración del teléfono y, al recibir una llamada, te avisarán si se trata de un número sospechoso.
En algunos casos, la aplicación puede bloquear la llamada de forma automática, pero también existe la opción de hacerlo manualmente, agregando el número a una lista de bloqueados. Con esta herramienta, el usuario podrá gestionar las llamadas no deseadas de forma más eficaz y sin que interfiera en su día a día.
