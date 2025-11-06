Sant Josep conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar con la obra 'No + Bullying'

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la Concejalía de Educación e Igualdad, se suma un año más al Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, con una propuesta específicamente pensada para los jóvenes del municipio.

En esta edición, el alumnado de 1º de ESO de los centros educativos asistirá a la representación teatral 'No + Bullying', a cargo de la compañía Inefable Produccions, una obra que combina teatro, emoción y reflexión para abordar de forma directa y pedagógica las consecuencias del acoso y la necesidad de romper el silencio ante cualquier forma de violencia.

Concienciar a los estudiantes

La actividad tiene como objetivo concienciar a los estudiantes sobre la construcción de espacios seguros, empáticos y respetuosos tanto en los centros educativos como en el entorno digital, reforzando el mensaje de que ningún niño o niña debe sentirse solo o excluido.

La función tendrá lugar este viernes, 7 de noviembre, en el Auditori de Caló de s’Oli, en dos sesiones: de 9 a 10.45 horas y de 11 a 12.45 horas. Además del alumnado, asistirán docentes y equipos de orientación de los institutos, con el fin de profundizar en la detección temprana y el acompañamiento de posibles situaciones de riesgo.