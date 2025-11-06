Las Leónidas volverán a brillar en el cielo de Ibiza: hasta 15 meteoros por hora

La lluvia de meteoros Leónidas podrá observarse en Ibiza a lo largo del mes de noviembre. Su punto máximo será la noche del 16 al 17 de noviembre, con una previsión de hasta 15 meteoros por hora bajo condiciones óptimas de observación.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la plataforma Sky Tonight, las Leónidas podrán observarse en las Pitiusas desde el 6 hasta el 30 de noviembre, aunque su máxima actividad se producirá en torno a las 18 horas del día 17, coincidiendo con cielos oscuros previos a la luna nueva, lo que mejorará notablemente la visibilidad.

El punto radiante de esta lluvia de estrellas se encuentra en la constelación de Leo, aunque no es necesario mirar directamente hacia ella. Los astrónomos recomiendan buscar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica y con una vista amplia del firmamento. Cuanto más lejos se mire del radiante, más largas y visibles serán las estelas luminosas de los meteoros.

Las Leónidas, conocidas por su velocidad extrema, viajan a unos 71 kilómetros por segundo, lo que las convierte en algunas de las más brillantes del calendario astronómico. Sus trazos suelen ser de un tono verde azulado y, en ocasiones, dejan un halo visible durante varios minutos.

Origen

Esta lluvia de meteoros tiene su origen en el cometa Tempel-Tuttle, cuyo paso cerca del Sol cada 33 años deja un rastro de partículas que, al entrar en la atmósfera terrestre, se incendian formando las características estelas luminosas. A lo largo de la historia, las Leónidas han protagonizado auténticas tormentas de estrellas, como la de 1833, cuando llegaron a verse hasta 100.000 meteoros por hora, o la de 1966, con 40 meteoros por segundo durante quince minutos.

En 2025 no se espera una tormenta tan intensa, pero sí un espectáculo celeste destacable y visible desde toda Ibiza si el tiempo acompaña. Los expertos aconsejan acudir a zonas rurales para disfrutar de una visión más nítida del firmamento y evitar la iluminación urbana.