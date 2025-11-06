Ibiza y Formentera, conectadas con el 5G de Telefónica

Ibiza y Formentera disfrutan de una conectividad móvil de primer nivel gracias al 5G de Telefónica, que cubre la totalidad de sus municipios y sitúa a las Pitiusas entre los territorios mejor conectados de Europa. Esta infraestructura avanzada garantiza que ciudadanos, visitantes y negocios puedan comunicarse, trabajar o disfrutar del ocio digital con una calidad de servicio excepcional.

La red de Telefónica alcanza al 96% de la población balear, con 63 municipios conectados entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. En el caso de las Pitiusas, el servicio está presente en Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Joan de Labritja, Sant Antoni de Portmany, la ciudad de Ibiza y Formentera, ofreciendo una conectividad sólida en todo el territorio.

“El 5G de Telefónica permite que Ibiza y Formentera estén a la vanguardia en digitalización y conectividad, un compromiso que refuerza tanto la competitividad económica como la calidad de vida de sus habitantes” Aitor Ortega — Director autonómico de Telefónica en Baleares

Un despliegue líder en toda España

A nivel nacional, Telefónica ha alcanzado una cobertura 5G que llega a 5.700 municipios y da servicio a más del 94% de la población española, situándose como líder del despliegue de esta tecnología en el país. Esta red se apoya en las bandas de 3.500 MHz, orientada a ofrecer máximas prestaciones y velocidades ultrarrápidas, y 700 MHz, que amplía el alcance y mejora la cobertura en interiores y zonas rurales. Con esta estrategia, la compañía asegura que tanto grandes ciudades como pequeños municipios dispongan de un acceso equitativo a la conectividad más avanzada.

Movistar, la mejor red 5G de España

El liderazgo tecnológico de Telefónica ha sido reconocido por Ookla, empresa independiente de referencia en la medición de velocidad de internet a nivel mundial. En su Speedtest Connectivity Report del primer semestre de 2025, Ookla sitúa a Movistar como la mejor red móvil y la mejor red 5G de España, destacando su velocidad, fiabilidad y cobertura, con una clara ventaja sobre el resto de operadores. Este reconocimiento confirma el esfuerzo continuado de la compañía por ofrecer una red de máxima calidad, que permite a territorios como Ibiza y Formentera disfrutar de una conectividad superior incluso a la de muchas capitales europeas.

Una red preparada para todo

El 5G de Telefónica combina las bandas de 3.500 MHz y 700 MHz, lo que permite ofrecer velocidades ultrarrápidas, una latencia mínima y una cobertura amplia y estable, incluso en interiores o zonas rurales. Esta arquitectura avanzada se traduce en descargas casi instantáneas, streaming de alta calidad, videollamadas sin interrupciones y una red más robusta para todos los usos, tanto personales como profesionales. De este modo, residentes, empresas y visitantes cuentan con una conectividad fiable y potente que impulsa la actividad económica, el turismo y los servicios públicos.

5G de nueva generación: pensado para el futuro

Telefónica también ha incorporado la evolución tecnológica 5G Stand Alone (5G SA), que opera de forma independiente de las redes 4G y permite ofrecer mayores velocidades de datos, menor latencia y servicios avanzados para empresas y administraciones. Esta infraestructura abre la puerta a innovaciones como el Network Slicing o el Edge Computing, claves en el desarrollo de proyectos de movilidad inteligente, turismo conectado o servicios públicos digitales.

Con esta combinación de innovación y compromiso territorial, Ibiza y Formentera se consolidan como territorios plenamente conectados, preparados para aprovechar todas las oportunidades de la nueva era digital.