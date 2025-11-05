La ‘Vuelta Solidaria en Moto Ibiza contra la Polio’ toma la carretera este domingo

El Rotary Club Ibiza, junto al Motoclub Putius Team, organiza este domingo 9 de noviembre la ‘Vuelta Solidaria en Moto Ibiza contra la Polio’, una cita benéfica que busca recaudar fondos para la erradicación de la poliomielitis y concienciar sobre la importancia de mantener activa la vacunación en todo el mundo.

El punto de reunión será el Centre Social Can Bonet a las 9.30 horas; desde allí, los participantes emprenderán una ruta por diferentes puntos de la isla que concluirá con una paella popular en el Restaurante Cala Llenya, momento para compartir convivencia y apoyo a esta causa global.

Las inscripciones permanecen abiertas a través de TicketIB: https://ticketib.com/events/vuelta-solidaria-en-moto-ibiza-contra-la-polio

'End Polio Now'

La iniciativa se enmarca en la campaña internacional ‘End Polio Now’ impulsada por Rotary International, cuyos impactos son tangibles: más de 20 millones de personas que habrían quedado paralizadas hoy pueden caminar y 1,5 millones han salvado la vida gracias a la vacunación; de frenarse los esfuerzos, la polio podría volver a paralizar a 200.000 niños cada año; desde 1988 se han ahorrado 27.000 millones de dólares en costes sanitarios y se prevé ahorrar 14.000 millones más hasta 2050.

Cada año, la red de aliados de Rotary inmuniza a más de 400 millones de niños, refuerza la vigilancia epidemiológica y moviliza a más de 150.000 trabajadores sanitarios puerta a puerta. “Un mundo sin polio está más cerca que nunca, pero no podemos bajar la guardia. Cada aportación cuenta”, subraya Antonio Marí, presidente 2025-2026 de Rotary Club Ibiza.

Más información en rotary.org y endpolio.org.