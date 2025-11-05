Ya a la venta la nueva colección de juguetes de Aldi para esta Navidad: más de 550 opciones desde 9,99 euros

Con la llegada de noviembre, muchas familias comienzan a pensar en los regalos de Navidad. Los juguetes vuelven a ocupar un papel protagonista en las listas de deseos de los más pequeños, y los supermercados se preparan para una campaña que cada año empieza antes. La búsqueda del regalo perfecto combina ilusión, tendencias y, cada vez más, precios accesibles en un contexto de consumo más responsable.

En este escenario, Aldi ha anunciado el lanzamiento hoy de su nueva colección de juguetes para la campaña navideña 2025. La cadena alemana refuerza así una línea que el pasado año batió récords, con más de 100.000 unidades vendidas en la primera hora de su salida al mercado. "Este año, la oferta crece con más variedad, nuevos diseños y precios pensados para todas las familias", señaló la compañía en un comunicado.

A partir de hoy, los establecimientos de Aldi en toda España ofrecerán más de 550 juegos y juguetes destinados a todas las edades. Más del 70% del surtido mantiene un precio igual o inferior a 9,99 euros, y casi la mitad de la colección (44%) corresponde a artículos nuevos o rediseñados, adaptados a las últimas tendencias de juego.

Entre los productos estrella de esta campaña figura la cocinita 360º, un juguete que presenta un diseño distinto en cada lado e incluye más de 33 accesorios por 44,99 euros. También destacan los juguetes de madera y educativos basados en la metodología Montessori, como las mesas de actividades sensoriales o la torre multifunción, que puede transformarse en pizarra o escritorio con su propia silla.

El interés por este tipo de artículos no es casual. Según el informe sobre la compra de juguetes en España 2025 elaborado por Aldi, tres de cada cuatro familias (75%) reconocen adquirir juguetes en supermercados, atraídas por la comodidad, la cercanía y la buena relación calidad-precio. Además, uno de cada diez hogares destina más de la mitad de su presupuesto navideño a este tipo de compras en estos establecimientos.

El estudio también revela que más del 40% de padres y madres visita los supermercados varias veces al mes durante la campaña navideña, y un 31% admite haber hecho cola en alguna ocasión para conseguir el juguete más buscado. Cifras que reflejan cómo los supermercados se han consolidado como uno de los principales canales de compra para los regalos infantiles en Navidad.