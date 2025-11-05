IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial en Alicante
La soprano Yolanda Marín pone el broche de oro al la primera jornada del encuentro sobre la IA
La cantante, acompañada al piano por Florencio Sáez, protagoniza una actuación en la que reivindica más apoyo a la investigación sobre la ELA
Miguel Vilaplana
La primera jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial (IA) que se celebra en Alicante ha tenido un broche de oro con la actuación protagonizada por la soprano internacional Yolanda Marín. Acompañada al piano por Florencio Sáez, ha interpretado un repertorio basado en canciones clásicas de diferentes países europeos, que ha tenido además su lado reivindicativo, al reclamarse más apoyo a la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
El emotivo concierto ha tenido lugar después de una jornada intensa en la EUIPO en la que se han abordado diferentes aspectos relacionados con la IA, y se ha desarrollado ante los asistentes al foro, que a la conclusión han aprovechado para disfrutar de un coctel que ha hecho las veces de networking. Una despedida emotiva que dará paso a la segunda jornada del foro que se desarrollará este jueves en el ADDA.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos heridos en un violento asalto a una vivienda en Cala de Bou
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- La pareja herida en el robo violento de Cala de Bou son personas mayores
- Matutes se incorpora a los cien más ricos de España: adivina en qué puesto
- Se desploman las luces navideñas de una calle de Ibiza
- Desarticulada una organización criminal con más de 3.000 kilos de droga introducidos por Ibiza
- Pacma apoya a las colonias felinas y denuncia la desinformación sobre el control de los gatos callejeros
- Los comerciantes de es Pratet asumen que no recuperarán sus pérdidas millonarias por la dana: 'De impuestos no perdonan un duro