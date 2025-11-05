La Policía Nacional alerta sobre WhatsApp: así funciona la estafa ‘Vota por mi hijo’

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia sobre una nueva estafa que se propaga rápidamente a través de WhatsApp bajo el mensaje 'Vota por mi hijo'. Aunque a simple vista parece un pedido inocente de ayuda para un concurso escolar, en realidad se trata de un fraude diseñado para apoderarse de cuentas de WhatsApp y datos personales.

Según explican los agentes, la dinámica del engaño es sencilla, pero efectiva. La víctima recibe un mensaje, normalmente de un contacto cercano, solicitando apoyo para votar en un certamen escolar. El mensaje incluye un enlace que aparenta ser legítimo y, al hacer clic, se solicita introducir el número de teléfono del usuario. Posteriormente, llega un código de seis dígitos vía SMS que, si se comparte, permite a los estafadores registrar la cuenta en otro dispositivo y tomar el control de la misma.

El peligro de este tipo de estafa es doble, según la Policía Nacional. "Por un lado, se roba el control de la cuenta, y por otro, los estafadores pueden utilizarla para enviar el mismo mensaje a todos los contactos de la víctima, aprovechando la confianza entre amigos y familiares y expandiendo el fraude en cadena".

El mensaje inicial suele estar acompañado de textos muy convincentes, como "Necesito tu voto para un certamen escolar" o "Vota por mi hijo, por favor", que generan sensación de urgencia y apelan a la buena voluntad del receptor. Sin embargo, detrás de este engaño hay delincuentes especializados en obtener acceso a cuentas de WhatsApp para fines fraudulentos.

Para evitar convertirse en víctima, la Policía Nacional recomienda algunas medidas de prevención: