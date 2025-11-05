La Policía culmina su informe del suicidio de Sandra Peña: la Fiscalía avanza en sus investigaciones por acoso y contra el colegio

Las causas abiertas por el suicidio de Sandra Peña avanzan. Los agentes de la Unidad de Familia y Menores (UFAM) de la Policía Nacional ya han entregado su informe a la Fiscalía de Menores sobre el acoso escolar sufrido por la joven sevillana en el Irlandesas Loreto antes de suicidarse el pasado 14 de octubre.

Según ha podido saber este periódico por fuentes policiales, el informe fue entregado ya al Ministerio Público, que ahora deberá investigar si existen indicios de delito en la actuación de tres menores, de 14 años, implicadas en el caso.

La Fiscalía abrió dos investigaciones tras el suicidio de la menor sevillana. Una de ellas trata sobre la responsabilidad del colegio Irlandesas Loreto y de la Junta de Andalucía en el caso de acoso. Cabe recordar que el colegio sabía que existía un problema de bullying, pero no advirtió de ello a Inspección Educativa.

La otra investigación está destinada a determinar el posible grado de implicación de tres menores, mayores de 14 años, en lo ocurrido. Es necesario destacar que, desde el día de su 14 cumpleaños, los menores pueden responder penalmente por sus actos. El Ministerio Público no investiga en ningún caso las acciones realizadas por jóvenes que no hayan cumplido esa edad por ser inimputables.

Sandra dará nombre a un monumento

Lejos del plano judicial, Sandra Peña sigue abanderando la lucha contra el bullying en las aulas. Este martes se dio a conocer que dará nombre a un monumento en Villar de Rena (Badajoz). José Manuel Peña e Isaac Villar, padre y tío de la joven, estarán presentes en la inauguración de la construcción en la localidad extremeña, que ha decidido homenajear así a la joven.

Según informó el Ayuntamiento de la localidad, el resultado de este monumento es fruto del Programa Colaborativo Ateneo de la Junta de Extremadura en colaboración con el colegio de la localidad y la asociación de mujeres de la localidad. Será un monumento dinámico que irá componiéndose poco a poco. Cada mes tendrá una pieza nueva relacionada con el acoso escolar.

La inauguración se realizará a partir de las 12.30 horas, junto al centro escolar. A la par que el monumento vaya creciendo, los niños del colegio de Villar de Rena irán tratando la temática del acoso escolar. Todo culminará con el fin del curso escolar.

El jueves, manifestación ante el Congreso

Este homenaje llega prácticamente una semana después de que los estudiantes salieran en varias ciudades de España protestando contra el Bullying. Las imágenes de Madrid y Sevilla quedaron en la retina de muchas personas por la multitud de alumnos que se concentraron para levantar la voz contra la violencia verbal y física en las aulas.

Además, la Asociación Trencats Contra las Violencias en las Escuelas ha convocado para este jueves 6 de noviembre una protesta frente al Congreso de los Diputados. La misma comenzará a partir de las 12 de la mañana y los padres de Sandra Peña también estarán presentes. Esta protesta busca reclamar con urgencia la aprobación de una Ley Integral contra el Acoso Escolar.