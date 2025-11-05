Ibiza: dos eventos entre la tierra y el mar que muestran su lado más auténtico

Ibiza siempre consigue reinventarse. Dos eventos recientes, impulsados por el Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y su club de experiencias Enjoy Ibiza Activities, lo han demostrado con creces: el Ibiza Balloon Festival 2025 y el Enjoy Ibiza Day.

Dos citas imprescindibles que comparten una misma visión: dar a conocer la Ibiza más natural, la que se disfruta sin prisas y se vive en cualquier época del año.

Ibiza Balloon Festival: y el cielo se llenó de color

El Ibiza Balloon Festival 2025 dibujó una postal inolvidable en los cielos de la isla entre el 26 y el 28 de septiembre. Ocho equipos nacionales de globos aerostáticos ofrecieron un espectáculo gratuito que asombró tanto a residentes como a visitantes.

El público pudo observar desde primera hora el inflado y el despegue conjunto de los globos al amanecer. Durante casi una hora de vuelo, las aeronaves sobrevolaron el norte, este y oeste de la isla, dejando ver la diversidad de su paisaje: los campos, los acantilados, los pueblos blancos y la costa.

Ibiza Balloon Festival, celebrado en septiembre de 2025 en Ibiza. / Andrea Rivi - Photo Film Ibiza

El festival, organizado por Fomento del Turismo y Enjoy Ibiza Activities, junto con Ibiza en Globo, y apoyado por el Consell d’Eivissa, los ayuntamientos de Sant Antoni y Santa Eulària, así como por empresas como INVISA o Balearia, nació con un objetivo claro: romper la estacionalidad y reforzar la imagen de Ibiza como destino familiar y cultural.

Para Abel García, Product Manager de Enjoy Ibiza Activities, el éxito del evento es una muestra de lo que se puede conseguir cuando la isla une fuerzas: “Nuestra isla es increíble. Este festival demuestra que, trabajando juntos, podemos crear experiencias únicas que nos llenan de orgullo y que muestran al mundo la verdadera esencia de Ibiza”.

Ibiza Night Glow: noche bajo las estrellas

El sábado 27, Ses Variades, en Sant Antoni, se transformó en un punto de encuentro para miles de personas. Allí se celebró el Ibiza Night Glow, el gran cierre del festival. Los globos permanecieron anclados al suelo, iluminándose al ritmo de la música de La Movida, en un espectáculo de luz y sonido que convirtió la bahía en un escenario de ensueño.

El viento impidió que todos los globos se elevaran, pero los equipos Skiron e Ibiza en Globo lograron inflar los suyos con la ayuda del resto, provocando una ovación del público. En torno al evento, no faltaron los food trucks, la música en directo y las actividades para niños, que completaron una tarde festiva y familiar.

Música en directo. / Fomento del Turismo

La concejala de Medio Ambiente de Sant Antoni, Pepita Torres, destacó la implicación ciudadana y la acción de limpieza previa en Ses Variades: “Queremos agradecer a todos los voluntarios su esfuerzo. Su compromiso con el entorno demuestra que el disfrute y la sostenibilidad pueden ir de la mano.”

Por su parte, la alcaldesa de Santa Eulària, María del Carmen Ferrer, subrayó el valor de iniciativas como esta: “Ibiza no es solo sol y playa. Tenemos cultura, naturaleza y gastronomía. Quien la descubre desde otra perspectiva, siempre repite”.

Una aventura que va desde la tierra hasta el mar

Meses antes, el 18 de mayo, Es Figueral acogió la segunda edición del Enjoy Ibiza Day, otra cita que forma parte de la estrategia de turismo activo impulsada por el Fomento del Turismo. Más de un centenar de participantes, entre residentes y turistas, disfrutaron de una jornada de actividades al aire libre pensada para reconectar con la esencia de la isla.

Durante la mañana, se organizaron excursiones por tierra y mar. Quienes eligieron la montaña recorrieron la costa de sa Punta de ses Eres Roges y Pou des Lleó en una ruta de senderismo con Ibiza Hike Station o en moto eléctrica con Emove Ibiza hasta la Torre d’en Valls. Los que prefirieron el mar, se aventuraron en kayak, paddle surf y BIG SUP con Kayak Ibiza, SUP Yoga / Paddle Surf Ibiza y Anfibios Ibiza, alcanzando incluso el islote de Tagomago.

Rutas de kayak. / Fomento del Turismo

Los participantes repusieron fuerzas a mediodía con una paella en el Invisa Hotel Cala Verde, y la jornada terminó con un taller de esparto de Azurée Ibiza Events y una travesía al atardecer con Ibiza Virazon Charter.

El evento, que también contó con el apoyo de Trasmapi, el Ajuntament de Santa Eulària, deportistas como Toni Vingut, la APAAC (Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer) y la plataforma OQWLO, sirvió además para crear material audiovisual promocional de la isla, de la mano de The Pure Ibiza Production, Fuse Ibiza, Nómada Production y Savio FPV.

Ibiza, un paraíso que se redescubre

El Ibiza Balloon Festival y el Enjoy Ibiza Day reflejan el mismo espíritu: una isla que se abre al mundo sin perder su esencia. Eventos que combinan naturaleza, deporte, cultura y convivencia, y que muestran que Ibiza tiene mucho que ofrecer también fuera del verano.

Gracias al trabajo conjunto de instituciones, empresas locales y ciudadanos, la isla se consolida como un destino que emociona desde el cielo y desde el mar. Un lugar donde cada experiencia deja huella, y donde la belleza del paisaje se une al compromiso por cuidarlo.

Porque Ibiza sigue siendo, ante todo, un paraíso natural que se disfruta con los cinco sentidos y que invita a vivirlo todo el año.