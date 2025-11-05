No compartas tu pantalla: la peligrosa estafa que circula en WhatsApp

Los usuarios de WhatsApp se han convertido en blanco de una creciente ola de estafas digitales que buscan obtener información personal y financiera. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por bancos, servicios de atención al cliente o incluso por la propia empresa de WhatsApp, enviando mensajes que alertan sobre supuestos problemas con las cuentas de los usuarios. El objetivo de estas tácticas es convencer a las víctimas de que sigan instrucciones que, en realidad, les permitirán a los estafadores acceder a sus datos más sensibles.

La experta en ciberseguridad María Aperador explica que el método más reciente es particularmente sofisticado y peligroso. "Mucho cuidado con esta nueva estafa de WhatsApp porque ya hay miles de víctimas que han caído. Te va a llegar un mensaje, ya sea del banco, de atención al cliente o incluso de la empresa de WhatsApp, y te van a decir cualquier cosa: que ha habido un problema con tu cuenta del banco, que ha habido un problema con tu cuenta de WhatsApp… siempre hay un problema", indica.

Según Aperador, los delincuentes suelen solicitar a las víctimas realizar una videollamada, durante la cual les piden compartir la pantalla de su teléfono. "En esa videollamada no vas a ver quién hay conectado, pero te van a pedir que pulses el botón de compartir pantalla. Y aquí está el truco: mientras compartes la pantalla de tu teléfono, ellos van a ver absolutamente todo lo que estás haciendo. Si entras en tu aplicación del banco, verán las pulsaciones del teclado y, por tanto, tu contraseña. Además, podrán ver el código SMS que te llegue, y ese código les da acceso a tu cuenta bancaria", advierte la especialista.

Con esta información, los estafadores pueden robar dinero, duplicar cuentas de WhatsApp y acceder a datos personales sensibles, afectando la seguridad financiera y digital de las víctimas. "Hay que desconfiar siempre de este tipo de mensajes. Nunca nadie, ni del banco ni de WhatsApp, nos va a pedir ayudarnos a través de una videollamada", concluye Aperador.

Los expertos recomiendan extremar precauciones y seguir algunas pautas básicas de seguridad: nunca compartir contraseñas, códigos de verificación o información bancaria a través de mensajes; verificar directamente con la entidad correspondiente antes de realizar cualquier acción; y activar herramientas de seguridad como la verificación en dos pasos en WhatsApp y las alertas de transacciones bancarias.