Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 4 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 4 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 25, 28 y 45 y las estrellas 01 y 04.
El código del Millón ha sido el VDZ25537.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El final del mayor punto negro de Ibiza
- La Guardia Civil trasladó una unidad de élite a Formentera por las pateras
- Doble varapalo judicial a los bancos por conductas abusivas en Ibiza
- Multado por cargar a su empresa los gastos de una casa en Santa Eulària
- El Supremo zanja las inundaciones de 2017 en es Cubells
- Ana Mena sorprende al confesar la edad a la que perdió la virginidad y el motivo por el que lo cuenta: "Me llegué a sentir presionada"
- Consternación en Ibiza por la muerte de 27 perros de caza hallados en un ferry hacia el puerto de Palma
- La chumbera de Ibiza, en peligro: Salvar la «planta del futuro»