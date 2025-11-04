"El secreto de la gasolina que las petroleras no quieren que sepas": a qué hora es mejor repostar y por qué

El precio de la gasolina sigue siendo elevado en España, y los conductores lo notan cada vez que llenan el depósito. Durante los últimos meses, el coste del litro de gasolina se ha mantenido por encima de los 1,60 euros en buena parte de las estaciones de servicio, con picos que superan los 1,70 euros en algunas zonas y durante los fines de semana. Este incremento no es casual: responde a una combinación de factores económicos, fiscales y geopolíticos que influyen directamente en el precio final que paga el consumidor.

El valor del crudo en los mercados internacionales es el primer eslabón de la cadena. Cualquier subida en el barril de Brent —referencia para Europa— repercute casi de inmediato en los surtidores. A ello se suman los costes de distribución, transporte y márgenes de beneficio de las petroleras y estaciones de servicio.

Otro factor que explica las variaciones diarias es el tipo de cambio entre el euro y el dólar, moneda en la que se negocia el petróleo. Cuando el euro se deprecia, el combustible importado se encarece automáticamente. Además, la situación internacional —desde conflictos en Oriente Medio hasta decisiones de producción de la OPEP— influye en la disponibilidad y el precio del crudo, generando picos de volatilidad que se trasladan rápidamente al consumidor.

Pero no solo el contexto macroeconómico determina cuánto pagamos por la gasolina. También cuándo y dónde se reposta puede marcar una diferencia notable. Las estaciones situadas en autopistas o grandes vías suelen tener precios más altos por sus mayores costes operativos y la comodidad que ofrecen, mientras que las gasolineras urbanas o automatizadas tienden a ser más competitivas.

En este escenario de precios elevados, muchos conductores buscan formas de ahorrar, y aquí es donde entra el consejo de la creadora de contenido Natalia Lara, conocida por su estilo cercano y divulgativo al hablar de finanzas personales. En un vídeo que rápidamente se ha hecho viral, Lara comparte lo que llama "El secreto de la gasolina que las petroleras no quieren que sepas", una explicación sencilla sobre cómo la temperatura y el momento del día pueden afectar al rendimiento del combustible.

"La gasolina se expande con el calor. A las 14.00 horas pagas por litros que contienen menos energía que por la mañana", explica Lara. "Primera hora o última de la noche: combustible más denso, más energía real. Martes/miércoles: precios más bajos. Autopistas: hasta 12 euros más caro por depósito".

Su observación tiene base científica. La gasolina, como la mayoría de los líquidos, se expande cuando aumenta la temperatura. Esto significa que un litro medido a 30 grados contiene menos masa —y, por tanto, menos energía— que un litro medido a 10 grados. Al repostar en las horas más frescas del día, como a primera hora de la mañana o al final de la noche, se obtiene un combustible más denso que rinde más por la misma cantidad pagada. Aunque la diferencia pueda parecer mínima, a largo plazo puede suponer un ahorro apreciable, especialmente para quienes conducen con frecuencia.

Lara también recomienda prestar atención al día de la semana. Los precios suelen subir los jueves y viernes ante el incremento de la demanda previo al fin de semana y tienden a ser más bajos los martes y miércoles, según confirman los registros históricos del Geoportal de Hidrocarburos. Repostar en esos días puede suponer varios céntimos menos por litro, una cifra que se acumula con el tiempo.