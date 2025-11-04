REVISTAS
Este mes con VIAJAR descubre miles de destinos a bordo con la nueva edición de su ‘Especial cruceros’ y las mejores propuestas para viajar este otoño.
Si buscas destino para viajar este otoño, nuestro número de noviembre te dará cientos. Desde Tenerife hasta Macao pasando por Michoacán, VIAJAR viene cargada de propuestas y de regalos, como una nueva edición de nuestro Especial Cruceros.
Redacción
Los 43 espacios naturales protegidos de Tenerife, sus múltiples museos y fiestas populares, sus ciudades Patrimonio de la Humanidad, sus ricos productos y vinos… Muchas son las razones para visitar la isla este invierno. Te las desgranamos en este número de Viajar.
También te invitamos a hacer una ruta en bici muy especial entre San Sebastián y Pamplona, siguiendo carreteras que esconden una trágica historia pero están rodeadas por algunos de los paisajes más bellos de nuestro país.
Belleza esconde también Macao, la joya china con alma portuguesa. Nos perdemos entre sus rascacielos llenos de casinos y hoteles de ciencia ficción y volvemos a recobrar el sentido entre sus callejuelas antiguas que son las que atesoran el verdadero carácter luso.
Y como estamos en plenas celebraciones de Todos los Santos, nada como viajar hasta Michoacán, el estado mexicano en el que vivir un Día de Muertos muy especial, o por el Cementerio de la Almudena, a través de una de las ilustraciones de Félix Díaz de Escauriaza.
La gastronomía de Camerún, los hoteles en los que han dormido personajes ilustres, un recorrido por Reus de la mano de sus vecinos y mucho más te espera en este nuevo número de VIAJAR, en el que te ofrecemos todo lo que pasó en la cuarta entrega de nuestros famosos premios y te regalamos un nuevo Especial Cruceros.
¡Ya disponible en tu quiosco!
