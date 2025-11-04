Una joven denuncia el engaño que sufrió su abuela en una tienda de telefonía: "Esto es estafar con todas las letras"

Las estafas a personas mayores se han convertido en una preocupación creciente en España. Cada vez son más los casos de jubilados y pensionistas que caen en trampas comerciales o engaños telefónicos, muchas veces amparados por técnicas de venta agresivas o por la falta de información clara. Las compañías de servicios aparecen con frecuencia en estas denuncias, que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de los mayores ante contratos complejos, permanencias ocultas y ofertas difíciles de entender.

La creadora de contenido Aitana del Mar ha querido visibilizar uno de estos casos tras contar en redes sociales lo que le ha ocurrido recientemente a su abuela. "Acaban de estafarle a mi abuela y estoy prácticamente segura de que a los tuyos les están haciendo lo mismo o prácticamente algo parecido", comenzaba su mensaje, que se ha viralizado rápidamente por la indignación que ha generado.

Aitana explica que acababa de llegar "de poner una reclamación en una tienda de telefonía bastante conocida en la que mi abuela llevaba la friolera de 20 años pagándoles religiosamente". Según su relato, la mujer recibió una llamada de su "tienda de confianza". En la conversación le ofrecieron una supuesta rebaja en su tarifa mensual. "Le dicen que tienen una oferta para poder bajarle la tarifa de lo que está pagando mes a mes", cuenta Aitana. "Mi abuela, pensionista de 86 años, de clase obrera que ya ha trabajado toda su vida, si alguien le dice que se puede ahorrar cinco euros, ella va", agrega.

Con la intención de pagar menos, la anciana acudió al establecimiento con una sola pregunta: cómo podía abaratar su factura. Pero la visita terminó de forma muy distinta. "Salió de la tienda con una suscripción al fútbol de DAZN, algo llamado series FUN o algo por el estilo, HBO y una permanencia de dos años", denuncia la joven. "Y tú dirás: ¿todo esto por menos precio del que estaba pagando? Pues evidentemente, no", añade.

El problema no acabó ahí. Cuando Aitana y su abuela acudieron de nuevo a la tienda para anular las contrataciones, se encontraron con una negativa. "Nos dicen que no se podía porque tenía una permanencia de dos años. Así que no me ha quedado otra que poner una reclamación, que no servirá para nada, pero por lo menos la ponemos", explica indignada.

La joven subraya que, aunque su abuela puede afrontar el gasto, no todas las personas mayores tienen la misma suerte. "Tenemos la suerte de que mi abuela puede pagar ese importe, pero hay muchísimos abuelos que no", lamenta. Y termina el vídeo con una reflexión: "¿Esto es vender? Esto es estafar con todas las letras".

El testimonio de Aitana ha generado una ola de reacciones entre usuarios que aseguran haber vivido situaciones similares con sus familiares mayores. Organizaciones de consumidores, como la OCU y FACUA, recuerdan que las prácticas de venta engañosas a personas vulnerables pueden denunciarse ante los organismos de consumo autonómicos, e instan a las empresas a reforzar sus controles internos y la formación ética de sus empleados.