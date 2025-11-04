El aviso de una experta: las cartas que reclaman peajes en Portugal pueden ser falsas

Cada vez son más los conductores españoles que viajan por carretera a Portugal, ya sea por turismo o por trabajo. Las autopistas del país vecino son modernas y están bien comunicadas, pero su sistema de peajes puede resultar confuso para quienes no están familiarizados con él. En Portugal conviven dos tipos de autopistas: las de peaje tradicional, con cabinas y personal, y las llamadas autoestradas eletrónicas, donde el pago se realiza de forma automática al pasar por pórticos con sensores, sin detener el vehículo.

Este último sistema, muy extendido en los últimos años, identifica la matrícula y asocia el trayecto a un cobro electrónico que puede abonarse a través de diferentes medios. Para los vehículos extranjeros —como los matriculados en España—, es necesario registrarse previamente en una de las plataformas oficiales, donde se puede vincular la matrícula a una tarjeta bancaria o verificar si existen peajes pendientes de pago. Si el conductor no realiza este registro, la deuda puede acumularse y, en algunos casos, derivar en reclamaciones posteriores.

Cada cierto tiempo hay usuarios que denuncan la recepción de cartas 'muy formales' en las que se les exige el pago de supuestos peajes pendientes en Portugal, a menudo acompañadas de sanciones elevadas y advertencias legales. Ante esta situación, la experta en seguros Elia Costa ha querido lanzar un mensaje de calma. En sus redes sociales, donde comparte información sobre consumo y protección al conductor, Costa ha explicado que no todas esas cartas son legítimas.

"Aunque tengas peajes pendientes, nosignifica que debas pagar lo que esa carta te está reclamando", advierte. "Cada semana llegan cartas ‘muy formales’ reclamando importes que tal vez ni existen, con sanciones infladas solo para meter miedo. Antes de pagar nada, comprueba si realmente existe deuda. Y si existe, calma: no significa que debas pagar lo que dice en esa carta".

Lo cierto es que algunas empresas privadas están aprovechando la confusión de los conductores extranjeros para enviar notificaciones que imitan documentos oficiales. En ocasiones, los importes reclamados no se corresponden con ninguna deuda real o incluyen recargos desproporcionados. Por eso, recomienda verificar siempre la información en las páginas oficiales antes de realizar cualquier pago o facilitar datos personales.

El procedimiento correcto, según Costa, es sencillo: acceder a la web oficial, introducir el número de matrícula y comprobar si existen peajes pendientes registrados por las autoridades portuguesas. En caso afirmativo, se puede realizar el pago seguro a través de la misma plataforma o en oficinas de CTT Correios de Portugal. Si no aparece ninguna deuda, la carta recibida probablemente sea fraudulenta.