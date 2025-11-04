Andalucía: Una carrera de fondo para lograr la convergencia

Andalucía es tierra de contrastes. Luces y sombras, desequilibrios y desigualdades que emergen en el ámbito económico, territorial o político especialmente en las etapas de mayor incertidumbre a nivel nacional e internacional. Acumula años de datos récord de crecimiento económico pero tiene la renta per cápita más baja. Fue el primer territorio al que llegó la Alta Velocidad aunque adolece de las infraestructuras necesarias para garantizar su vertebración territorial. Fue bastión del PSOE pero ahora es uno de los gobiernos más estables del PP a la espera de las elecciones de 2026.

Por sus 8,7 millones de habitantes y sus 200.000 millones de PIB (el tercero más alto de España), Andalucía es un escenario clave para la economía española. No se puede entender el crecimiento nacional de los últimos años sin el avance andaluz estable y continuado. Una carrera de fondo sin sobresaltos que ha conseguido situar el desempleo en su nivel más bajo desde la crisis, que se superen las 529.000 empresas (sólo por detrás de Cataluña), y que se rebasen los 600.000 autónomos (la mitad de los que se dan de alta son andaluces).

La economía andaluza sostiene sus ejes fundamentales. Sigue siendo la ‘despensa de Europa’ la tierra que soporta el mayor peso del sector agrario, y el gran motor turístico que genera 30.000 millones de euros al año. Pero al mismo tiempo se ha consolidado como una potencia en las renovables con proyectos como el Valle del Hidrógeno Verde, la mayor planta de biocombustibles del sur de Europa de Moeve en Huelva o las plantas eólicas Offshore en Cádiz y Málaga. Y su reto es seguir creciendo en la industria aeronáutica (en Aeropólis o el nuevo polo de Carmona en torno a Pilatus), en Defensa o en el sector espacial.

Pero este crecimiento no es suficiente para conseguir la ansiada convergencia con España: la renta per cápita ha crecido hasta situarse en 23.000 euros pero es la mitad que Madrid, la tasa de riesgo de pobreza ha bajado pero sigue en un 30% y diez de sus barrios están anclados como los más pobres.

Ahora, se enfrenta a tres grandes amenazas. La primera, el cambio climático. La última sequía provocó una caída del PIB del 2,1%. El riesgo se mantiene y el reto es afrontar la siguiente crisis con capacidad suficiente de desalación y reutilización de aguas residuales.

En segundo lugar, la falta de infraestructuras claves para el desarrollo andaluz que llevan décadas de retraso, especialmente en la red ferroviaria y en el transporte de energía eléctrica.

Y en tercer lugar, las tensiones internacionales. Andalucía es una potencia exportadora (más de 40.000 millones al año), destino preferente de la inversión extranjera y que ha aprovechado durante los últimos años los fondos de cohesión y la Política Agraria Común. Por eso, ahora está más expuesta a los efectos de los aranceles, los conflictos bélicos y el aumento del gasto de la UE en Defensa.

Pese al incremento de la actividad turística en todo el territorio, la región lucha contra la despoblación, el envejecimiento de su población y el fuerte descenso de la natalidad.

Para todos estos desafíos, Andalucía está tratando de marcar su ritmo propio: estabilidad, continuidad y equilibrio. Tres ejes que se traducen en un gobierno de Juanma Moreno que lleva siete presupuestos expansivos (más de 51.000 millones al año) y que ejerce un papel de contrapeso en las constantes tensiones territoriales. Y, por otro lado, en una estrategia para alzar voz en Europa y para forjar nuevas alianzas que le permitan reubicarse en el nuevo orden mundial de Donald Trump.