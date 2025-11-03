¿Se mete el vino tinto en la nevera? Una especialista en vino aclara la duda que divide a la población

El vino tinto es uno de esos productos que despierta pasiones, tradiciones y muchas reglas no escritas. Desde la temperatura ideal para servirlo hasta la manera correcta de conservarlo, abundan los mitos y las recomendaciones heredadas. Sin embargo, las condiciones actuales de los hogares —con calefacción, ambientes cálidos y temperaturas que rondan los 20 o 30 grados— son muy diferentes a las de las bodegas subterráneas o cuevas frías donde antes se almacenaban las botellas.

En ese contexto, la usuaria de redes sociales @lacrimaterrae, que lleva cinco años trabajando en el mundo del vino, ha compartido un consejo que ha generado debate: "Sé que suena muy extraño, pero el vino tinto sí se mete a la nevera. Y lo sé porque llevo cinco años trabajando en el mundo del vino y te voy a dar un truco supersencillo. Lo de que el vino no se mete en la nevera viene de cuando el vino se hacía en cuevas que estaban frías en Europa. Pero, claro, ahora las casas están a 20-30 grados. La regla es sencilla: cuando el vino está sin abrir se deja fuera de la nevera; antes de abrirlo se mete 30 minutos en la nevera y, una vez abierto, lo tapas y lo metes a la nevera para que se conserve bien".

El consejo, que se ha vuelto viral, ha dividido a los aficionados. Algunos aplauden la explicación y aseguran que enfriar ligeramente el vino realza su sabor, mientras que otros no están nada convencidos. "No estoy de acuerdo; así, ni sabor ni textura ni sensación al tomarlo", comenta un usuario. Otros sostienen que la temperatura de la nevera puede alterar el perfil aromático del vino y hacerlo perder matices.

Pese a las diferencias, lo cierto es que muchos expertos coinciden en que conservar el vino abierto en la nevera ayuda a ralentizar su oxidación y a mantener su frescura unos días más. La clave está en encontrar el equilibrio: enfriarlo lo suficiente para que se conserve, pero no tanto como para que pierda sus características.

Así, el debate sobre si el vino tinto debe ir o no a la nevera sigue abierto, pero al menos una cosa está clara: las reglas del vino también evolucionan con los tiempos y las costumbres.