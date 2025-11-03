¿Cada cuánto hay que lavar las toallas de baño? La respuesta de una bióloga te sorprenderá porque es menos tiempo del que pensabas

Mantener una buena higiene en el hogar no solo implica tener los suelos limpios o la cocina ordenada. En los objetos de uso diario, como la ropa de cama o las toallas, se acumulan microorganismos que pueden afectar nuestra salud si no se lavan con la frecuencia adecuada. Aunque a simple vista puedan parecer limpias, las fibras textiles retienen humedad, restos de piel y aceites corporales que crean un ambiente perfecto para el crecimiento de bacterias y hongos.

En muchas casas, los hábitos de limpieza están bien establecidos cuando se trata de cambiar las sábanas o lavar la ropa, pero las toallas suelen quedar fuera de esa rutina estricta. La sensación de que 'solo las usamos después de ducharnos' hace que se subestime la necesidad de lavarlas con regularidad. Sin embargo, los especialistas advierten que una toalla húmeda puede convertirse rápidamente en un foco de microorganismos.

La bióloga Carolina explica que "en nuestro día a día tenemos claro cuándo cambiar las sábanas o lavar la ropa, pero con las toallas siempre hay mucha confusión. Las toallas del baño son el ambiente perfecto para los microorganismos. Tienen humedad, la temperatura ideal; nutrientes, ya que al secarnos transferimos células muertas de la piel y aceites corporales; y oxígeno. Vamos, el paraíso de las bacterias y los hongos, que de esta manera consiguen duplicar su población cada media hora".

Además, añade un detalle que muchos desconocen: "Si tienes la toalla cerca del inodoro y no bajas la tapa cuando tiras de la cisterna, la estás bañando en una lluvia microscópica de gérmenes". Esta combinación de humedad, nutrientes y exposición a bacterias del entorno convierte a las toallas en un objeto que debe limpiarse con frecuencia.

"Los expertos dicen que la tienes que lavar cada dos o tres usos", aclara Carolina, "pero seamos sinceros: a veces no hay tiempo. Así que si tienes que estirar un poquito más el plazo, hazlo, pero nunca más de una semana. Si esperas siete días, esa toalla ya no seca, recontamina. Y no olvides que cuando la laves, hazlo siempre a más de 60 grados".

En resumen, una toalla limpia no solo seca mejor, sino que también evita que la piel entre en contacto con bacterias acumuladas. Adoptar el hábito de lavarlas con frecuencia y mantenerlas bien ventiladas es una sencilla medida de higiene que marca la diferencia en la salud del hogar.