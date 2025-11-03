Ni frío ni calor: este es la temperatura perfecta para conducir con comodidad

Conducir en buenas condiciones no solo depende de la pericia al volante o del estado del vehículo. Factores como la temperatura interior del coche influyen también en la comodidad, la concentración y, por ende, en la seguridad del conductor.

Un ambiente demasiado frío puede entumecer los músculos y distraer, mientras que el exceso de calor puede provocar somnolencia y lentitud en los reflejos. Mantener un equilibrio térmico adecuado es, por tanto, esencial para una conducción segura y eficiente.

Según una reciente publicación del Daily Mail, la temperatura ideal dentro del coche es de 20 °C. El medio británico advierte que una temperatura demasiado alta puede relajar en exceso, afectando la atención y aumentando el riesgo de accidentes. "Esta es una temperatura confortable para la mayoría de las personas y será similar a la de tu hogar", aseguran los expertos.

Para mantener esta temperatura óptima, el artículo recomienda varias opciones: utilizar el sistema de calefacción del vehículo con el climatizador ajustado entre los 19 y los 22 ºC, activar la función ‘auto’ para mantener la regulación constante o, si se lleva una chaqueta gruesa, reducir uno o dos grados para evitar la sensación de bochorno.

Además, se aconseja revisar el funcionamiento del sistema de ventilación y del desempañador, ya que una buena distribución del calor también favorece la visibilidad y la seguridad.