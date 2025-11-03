¿Por qué nos duelen los oídos al viajar en avión? Un doctor en Física y Química lo explica

Viajar en avión es una experiencia cotidiana para millones de personas en todo el mundo, pero el cuerpo humano no siempre se adapta con facilidad a las condiciones que se viven a varios miles de metros de altura. Durante un vuelo, la presión atmosférica, la humedad y el oxígeno disponibles son distintos a los que tenemos en tierra. Por eso, es común sentir fatiga, hinchazón en las piernas o molestias en los oídos, especialmente durante el despegue o el aterrizaje.

El cambio de presión es uno de los factores que más afecta al organismo. Aunque las cabinas de los aviones están presurizadas para mantener un ambiente relativamente estable, el cuerpo percibe las variaciones que se producen cuando el avión asciende o desciende. En esos momentos, algunos órganos, como los oídos, deben adaptarse rápidamente a los cambios de presión externa, y esa diferencia es la que provoca la conocida sensación de ‘oído tapado’.

Según explica un doctor en Física Química, "los oídos te duelen porque hay una cavidad interior que está conectada por un tubito con la nariz y con la garganta para poder regular la presión que tenemos en esta cavidad interior". Este pequeño conducto, conocido como trompa de Eustaquio, se encarga de equilibrar la presión entre el interior del oído y el ambiente exterior. Sin embargo, cuando viajamos en avión, especialmente durante el descenso, "la presión exterior aumenta, pero no lo hace al mismo ritmo la presión de esta cavidad interior, lo que causa que el tímpano se doble y genere esa molestia o sensación de taponamiento".

El especialista añade que la solución es sencilla: "Necesitas que haya la misma presión en el interior que en el exterior para que el tímpano vuelva a su posición normal. Para eso se hace la maniobra típica de taparse la nariz y la boca y hacer fuerza con el aire, lo que permite igualar las presiones y aliviar la incomodidad".

También se pueden masticar chicles, bostezar o tragar saliva, gestos que ayudan a abrir la trompa de Eustaquio y estabilizar la presión de manera natural. Así, la próxima vez que sientas ese molesto zumbido o dolor en los oídos durante un vuelo, ya sabrás que se trata simplemente de un fenómeno físico que tu cuerpo está intentando compensar, y que con unas sencillas maniobras puede resolverse sin mayores complicaciones.