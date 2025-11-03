La DGT lanza un aviso a los motoristas: "Cuidado"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un nuevo aviso dirigido a los motoristas con el objetivo de reforzar la seguridad en carretera y reducir los accidentes de motocicleta, especialmente en zonas de curvas. Las estadísticas muestran que un porcentaje significativo de los siniestros con motos ocurre durante maniobras en curvas, donde la pérdida de control del vehículo puede derivar en consecuencias graves para el conductor y terceros.

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de la formación, la atención constante y el respeto a las normas de circulación como pilares de la conducción segura. En esta ocasión, los especialistas en seguridad vial recomiendan prestar especial atención al uso de los frenos al trazar curvas.

La DGT advierte que no se debe aplicar el freno delantero mientras la motocicleta está inclinada, ya que la superficie de contacto del neumático con el asfalto se reduce en esa posición. Una frenada en ese momento aumenta notablemente el riesgo de pérdida de adherencia y caída, incluso para conductores experimentados.

También es fundamental llevar a cabo una conducción preventiva, que incluye mantener la velocidad adecuada, anticipar maniobras y elegir correctamente la trayectoria en cada curva. Estas medidas, combinadas con el uso obligatorio de casco y ropa de protección, contribuyen a minimizar los accidentes y garantizan una conducción más segura en todo tipo de carreteras.

La DGT continúa promoviendo campañas de concienciación, talleres de conducción avanzada y difusión de buenas prácticas entre motoristas, reforzando la idea de que la seguridad vial es responsabilidad de todos.