Alfombra roja para el terror y la risa en Can Ventosa

El domingo por la noche, Can Ventosa se transformó en el epicentro del miedo y la creatividad con la gala de clausura de la segunda edición del Ibiza Halloween International Film Festival. La cita, que reunió a un nutrido público, combinó humor, sustos y emoción, en una velada en la que se reconoció el talento de cineastas y artistas de distintas edades y procedencias.

El ambiente festivo se sintió desde los primeros minutos, cuando la actriz Àngels Martínez Corderas, en el papel de ‘La curandera’, hizo reír y estremecer a los asistentes con su particular interpretación. Fue el preludio de una gala que, además de los premios en las secciones oficiales del certamen cinematográfico, incluyó la entrega de galardones del concurso de arte ‘Rictus’ y del concurso de cortos de un minuto ‘Terror Express’.

Jóvenes talentos en ‘Rictus’

‘Rictus’ volvió a sorprender por la diversidad de disciplinas y edades de sus participantes, que iban desde los cuatro hasta los setenta años. Sin embargo, en esta ocasión, fueron tres jóvenes artistas las que se llevaron los principales reconocimientos.

El Premio del Público fue para Paula Tur por su obra ‘It’s what’s inside that matters’. El galardón en la categoría de menores de 18 años recayó en Aina Mendoza por ‘Memento’. Pero fue Gabriela del Álamo, con ‘Nathalie Kelley Sybil’, quien se alzó con el Premio General.

Terror en un minuto

Otro de los momentos destacados de la gala fue el anuncio de los ganadores del concurso ‘Terror Express’, dedicado a cortometrajes de un minuto. El certamen arrancó el miércoles previo, cuando se sortearon las dos palabras clave que debían aparecer en las piezas: «llave» y «cena». Trece trabajos participaron en esta vertiginosa competición creativa, que fue presentada con humor y sorpresa por Adrián Cardona, para deleite del público.

Los cortos fueron proyectados durante la gala y, poco después, se revelaron los ganadores. El Premio del Público fue para ‘Soledad’, de Lluís Amuedo, mientras que el Premio del Jurado recayó en ‘Examen Sorpresa’, dirigido por J. Roig-Francolí.

Premios del certamen cinematográfico

La segunda edición del Ibiza Halloween International Film Festival contó con más de 200 cortometrajes y 30 largometrajes inscritos, de los cuales se seleccionaron 6 cortos baleares, 24 internacionales y 5 largometrajes finalistas. Los trofeos, inspirados en la mascota del festival —un gigantesco macho cabrío elaborado con materiales reciclados— fueron creados por el propio Adrián Cardona en los talleres de atrezo del centro de creación C19.

En la Sección Oficial Balear, bajo la dirección de Héctor Escandell, el Premio Cabrón fue para ‘Fantaterror’, del mallorquín Óscar Rip. En la Sección Oficial Internacional de Cortometrajes, el galardón del mismo nombre recayó en ‘Menú del día’, del gallego Dénim Cadenza. Finalmente, en la categoría de Largometraje Internacional, el premio fue para ‘The Chainsaws Were Singing’, del director estonio Sander Maran.

Con esta entrega de premios se puso el broche final a cinco días de cine, arte y diversión, en los que el miedo se mezcló con la risa y la imaginación. Aunque el lema del festival es el terror y la fantasía, muchas de las producciones exhibidas demostraron que el género puede convivir con la comedia y la sátira, provocando carcajadas tanto como sobresaltos.

El festival, organizado con el apoyo del Ayuntamiento de Eivissa y de numerosos patrocinadores y colaboradores, contó con la presencia del regidor de Comercio, Àlex Minchiotti, quien destacó la voluntad de consolidar esta cita como un evento anual cada vez más ambicioso y participativo.

Desde la organización del Ibiza Halloween Festival se subrayó el entusiasmo del público y el compromiso de seguir creciendo año tras año.

El eco de los aplausos en Can Ventosa cerró una edición que dejó claro que en Eivissa también hay espacio para el miedo... pero con una sonrisa.