Una hoja del laurel en la nevera: el remedio de la abuela con el que terminarás con el gran problema de tu cocina
A. Niego
La hoja de laurel tiene un sinfín de usos en la limpieza. En nuestra sección de decoración, encontrarás diferentes trucos caseros que tienen esta planta como protagonista y que te ayudarán a poner fin a algunos de los grandes problemas de tu hogar.
Hoy te vamos a hablar del uso de la hoja del laurel en tu cocina. Además de para condimentar platos y darle un toque sabroso, esta hoja te ayudará a terminar con el desagradable olor de tu nevera. Para ello solo tendrás que humedecer una hoja de esta planta y colocarla en un estante. Esta absorberá los malos olores y desprenderá un buen aroma.
Truco fácil y barato
Este método, económico y sencillo, lo puedes utilizar para cualquier espacio del hogar: armarios, cajones o habitáculos que hagan mal olor, como el baño. Además, puede ser de gran ayuda si convives con un fumador en casa.
Otros trucos para los malos olores
- Un limón partido. Puedes clavar unos clavos aromáticos para que desprendan su olor.
- Bicarbonato o carbón. Pon un recipiente con un puñado de este producto en el interior de la nevera para lidiar con los malos aromas.
- Miga de pan con vinagre. Pon una miga de pan con vinagre en un plato dentro de la nevera.
Si el olor persiste puede ser porque haya algún alimento que esté en mal estado, así que lo mejor es que pongas en marcha la limpieza en profundidad de tu electrodoméstico:
- Retira todos los alimentos de la nevera y revisa su estado.
- Limpia a fondo la nevera con productos desinfectantes.
- Lava también todos los contenedores y envases de la nevera.
- Si tu nevera tiene un filtro de aire, verifica si hay que limpiarlo o reemplazarlo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
