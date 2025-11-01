Zombis, vampiros y vampiresas, hombres lobo, brujas, momias, esqueletos y todo tipo de criaturas del inframundo invadieron anoche el centro de Vila en una de las celebraciones más escalofriantes del año. Las calles entre Vara de Rey y la Plaza del Parque se llenaron de gritos, risas y maquillaje corrido bajo la luna de Halloween, mientras decenas de personas —muchas irreconocibles bajo sus disfraces— daban vida a una procesión monstruosa sin precedentes.

Pasarela Adlib monstruosa por las calles de Vila

Aunque en otras ciudades los festivales se limitan a los clásicos desfiles de zombis, el Ibiza Halloween Festival decidió abrir las puertas del infierno a todas las criaturas posibles, desde fantasmas de época hasta demonios, duendes o momias. Y así fue: el miedo tomó forma y desfiló por el corazón de la ciudad.

Maquillaje para todos

La jornada comenzó a las 17 horas en la carpa de Vara de Rey, donde un grupo de maquilladoras transformó a los asistentes, pequeños y grandes y de forma totalmente gratuita, en auténticos engendros de ultratumba. Más tarde, a las 20 horas, se inauguró el Túnel del Terror en la C19, una experiencia inmersiva organizada por el centro juvenil de Vila al estilo escape room en la que los más valientes tuvieron que superar pruebas mientras esquivaban a los actores que daban vida a sus peores pesadillas.

A las 21 horas, la temida Mandarina Asesina tomó el escenario de Vara de Rey para dar comienzo a la Monster Walk, una rúa infernal que recorrió el centro de la ciudad en un desfile tan divertido como espeluznante. Tras el pasacalle, llegó la Monster Pasarela, una suerte de «Adlib monstruosa», como la bautizaron entre risas los organizadores. Desde el escenario, la niña del exorcista y el padre Karras, interpretados por Carol Brest y Jesús Rumbo, comentaron con humor y algo de malicia los atrevidos atuendos de los participantes, que compitieron por los premios al mejor disfraz antes de cerrar la noche con el concierto de Marc Riera, que hizo vibrar a los presentes con su repertorio de rock oscuro y tenebroso.

Pero el terror no termina aquí. El Ibiza Halloween Festival continúa durante el fin de semana con sesiones matinales de cine fantástico y de animación para toda la familia. El sábado 1 y el domingo 2 se proyectarán películas como la española ‘Lincessa’ y la producción mexicana ‘Un disfraz para Nicolás’, dos historias que combinan ternura, fantasía y el espíritu de Halloween.

Ceremonia de clausura en Can Ventosa

El domingo 2 de noviembre llegará el gran cierre con la ceremonia de clausura en Can Ventosa, donde se entregarán los premios de las secciones oficiales y del concurso ‘Rictus’, cuya exposición puede visitarse en la C19 hasta esa misma mañana. También se proyectarán los cortos del certamen ‘Terror Express’, que este año promete emociones fuertes y un final «diabólicamente simbólico»: el corto ganador se llevará un premio de 666 euros.

Antes del broche final, el público podrá disfrutar de ‘L’Intérieur’, un clásico del cine de terror elegido por el director del festival, Adrián Cardona, que pondrá el punto final a un fin de semana en el que el miedo, el humor y la creatividad han convertido Eivissa en la capital balear del horror festivo.

Y aunque el festival sea pequeño en tamaño, lo que queda claro es que su alma —como la de sus monstruos— está más viva que nunca.