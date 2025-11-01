Paellas al aire libre como broche final a las fiestas de es Cubells

La XVI edición del concurso de paellas de es Cubells pone, un año más, el broche de oro a las fiestas patronales de esta pequeña localidad ubicada en el municipio de Sant Josep. Cerca de una veintena de estands presentan sus deliciosos platos y buscan deleitar el paladar del exigente jurado. Eso sí, la lucha por ser el ganador del certamen no es la principal preocupación de la mayoría de los concursantes. Prueba de ello es Juan José Ferrer Prats, de Tot Especi, quien afirma: «Hemos participado cuatro o cinco veces, pero el objetivo es pasarlo bien. Tenemos muchas ganas de hacer fiesta».

Ferrer, vecino de es Cubells, considera que la jornada gastronómica es una «iniciativa muy importante para fer poble y juntarnos los residentes de la zona».

El cocinero de Tot Especi afirma que «la clave para hacer una buena paella está en el sofrito».

En cambio, Bartolo Ribas, de la Associació de Veïns des Cubells, opina que «el secreto» para elaborar una deliciosa paella es «poner material fresco y bueno y respetar los tiempos de cocción». Con ello, «poco a poco se va preparando el plato».

La Associació de Veïns des Cubells fue la ganadora del concurso el año pasado. No obstante, ni Ribas ni sus compañeros de cocina muestran ningún tipo de presión por revalidar el título: «Lo más importante es dar de comer al personal».

Aunque aún queda más de una hora para el inicio de la comida, los platos ya van cogiendo forma. El olor cautiva a los presentes y el número de asistentes aumenta a medida que se acerca la hora de comer.

A pocos metros de Ribas se encuentra Vicent Sala, al frente de Sa Colla d’Amics. Este critica el espacio elegido por el Ayuntamiento para la celebración del concurso: «Era mucho mejor cuando se hacía en el interior del polideportivo de es Cubells. Ahora, al hacerlo al aire libre, cuando hay algo de viento se nos apaga el fuego».

A pesar del descontento de Sala por el espacio para cocinar, ubicado en el aparcamiento público de es Cubells, reconoce que, a su vez, esto conlleva «algunas ventajas». En este sentido, habla sobre las actuaciones musicales: «Los conciertos son espectaculares. Es una mejora en comparación con las ediciones celebradas en el polideportivo. Además, ahora la organización nos da más tiempo para disfrutar de la jornada. No tenemos tanta prisa para cocinar ni para acabar lo más pronto posible».

Sala elaboró la mejor paella en es Cubells hace cinco años. «Desde entonces nuestras recetas han evolucionado», indica el cocinero. Eso sí, el chef lamenta ese cambio: «Ganamos y quisimos superarnos, pero, a partir de ese momento, nos ha ido peor. No hay que hacer demasiados inventos, ya que, al final, lo clásico es lo mejor».

«Si nos la comemos, significará que está buena»

Para Sala, hay una forma, más allá de la valoración del jurado, de determinar si su paella ha sido un éxito o no: «Si nos la comemos, significará que está buena».

Hay participantes que son asiduos en el concurso gastronómico; otros regresan al ruedo tras varios años de ausencia. Este es el caso de Bartomeu Tur, al frente del estand que lleva su nombre: «Antes participaba, pero llevaba unos cuantos años seguidos sin poder venir a cocinar por temas personales. Tenía muchas ganas de volver a participar, ya que esto es una pasada. Es lo mejor».

La mayoría de los participantes encuestados tienen experiencia en el concurso de paellas de es Cubells. Sin embargo, hay quienes debutan en el certamen gastronómico y buscan dar la sorpresa en su estreno. Llorenç Guasch, de Foc a s’Olla, es un joven ibicenco que se ha inscrito, un poco a la aventura, en el concurso con un grupo de amigos. «Nunca hemos preparado una paella», reconoce, con total naturalidad y despreocupado, un risueño Guasch, que añade: «Si nos sale una buena paella, todavía salvaremos el día».

«Nos quedaremos hasta que nos echen de aquí»

Guasch simboliza la vitalidad de la juventud eivissenca. Aún no ha acabado de preparar su primera paella, pero tiene claro que todavía le quedan unas cuantas horas de diversión en es Cubells: «Nos quedaremos hasta que nos echen», confiesa, mientras se dibuja una simpática sonrisa en su rostro.

A pesar de la nula experiencia, Guasch y su equipo de trabajo guardan un as en la manga: «El padre de Marta [una de las componentes del equipo] es cocinero en el restaurante S’Espartar. Nos ha dado unas claves y nos las hemos apuntado en una chuleta. Con ello, es imposible que fallemos. Veremos cómo va la cosa, pero si va bien, seguramente volveremos el año que viene».

El sofocante calor, impropio de estas alturas del año, hizo acto de presencia durante la jornada de clausura de las fiestas de es Cubells 2025. La imagen de asistentes con gafas de sol y capells es una estampa recurrente en el aparcamiento público de es Cubells.

Aunque la alegría es la nota predominante de la jornada, el buen rollo queda interrumpido, de repente, por un señor mayor que se desmaya. Este necesita la ayuda de otro de los asistentes.

Tras la comida, el jurado anuncia el nombre de los ganadores. El vencedor es Es Paellins, seguido de la Associació de Veïns des Cubells y de Pesca Radical.