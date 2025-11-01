La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros

Al volante puede pasar cualquier imprevisto. Un ejemplo, vas tranquilamente por la carretera, cantando tu canción favorita a todo pulmón, cuando de repente el testigo del cuadro se enciende. En efecto, te has quedado sin gasolina y las consecuencias pueden ser muy diferentes dependiendo de la situación.

Ya no solo es que puedes jugarte una multa de tráfico, sino que seguramente no sepas como abordar esta situación de la forma correcta. Por lo tanto, repasaremos hasta qué punto quedarte sin gasolina es legal o no y cómo tratar de la forma correcta esta situación.

¿Es ilegal que mi coche se quede sin gasolina? Esta duda es bastante recurrente entre los conductores tiene ciertos detalles. Primero, como tal no es ilegal quedarte sin gasolina, ya que en el Reglamento General de Circulación no se estipula que quedarte sin gasolina con tu vehículo sea motivo de multa o infracción.

Por lo tanto, no es ilegal, pero eso no quiere decir que te libres de una multa si te ocurre esta situación. Puede haber consecuencias legales por este motivo dependiendo del contexto y la situación. No es igual que tu coche se quede parado en medio de una carretera a que hayas conseguido mover tu vehículo hasta una zona más segura. En otras palabras, si los agentes de tráfico consideran que no has actuado de la forma correcta podrán sancionarte con 200 euros de multa. La razón principal sería por quedarte en medio de una carretera o en un lugar peligroso para el resto de los conductores.

Así pues, desde RACE exponen una serie de consejos para saber cómo actuar de la forma correcta en estos casos. Como hemos comentado, para que no te lleves una multa lo primordial es dejar el vehículo a una zona segura, por lo que viene bien saber qué hacer en todo momento.

Los trucos para que no te multe la Guardia Civil

Así pues, los consejos que ofrece RACE son los siguientes:

Activa las luces de emergencia: para corroborar que a tu coche o moto se le está acabando la gasolina lo sabrás casi al momento, porque el motor empieza a dar tirones y se enciende el testigo. De esta forma, debes activar las luces de emergencia y dirigirte a una zona lo más segura posible de la carretera.

Chaleco reflectante: una vez que hayas logrado dejar el vehículo en una zona segura, tendrás que ponerte el chaleco reflectante para que el resto de conductores sepa de tu presencia. Además, no te olvides de señalizar tu vehículo, ya sea con el triángulo o la luz V-16 que será obligatoria a partir de 2026.

Comunica al seguro: después de realizar los pasos anteriores puedes llamar a tu compañía de seguros para que te aseguren si te pueden cubrir este incidente.

Llamada a la grúa: como es lógico, tendrás que avisar al servicio de asistencia en carretera para que una grúa pueda llevarse tu vehículo a una gasolinera cercana o sobre cualquier procedimiento que ellos vean conveniente. No obstante, el problema surge cuando el seguro no te cubre el desperfecto y si no tienes un servicio de asistencia en carretera, porque tendrás que llamar a emergencias.

La última opción: puede darse el caso de que no puedas realizar ninguna de las opciones anteriores. En este caso, lo único que podrás hacer es ir caminando directamente a una gasolinera cercana y rellenar el recipiente homologado para repostar tu coche. Puedes adquirirlo en el mismo establecimiento, ya que los venden por unos 15 euros.