La corta vida escolar de los marroquíes en Balears

La población marroquí en Balears no para de crecer y la población escolar de este origen aumenta a un ritmo aún mayor. En doce años los estudiantes de esta procedencia (incluyendo los de segunda generación, ya nacidos aquí) ha aumentando un 165% y ya supera los 6.700 alumnos, una subida que se atribuye a los reagrupamientos familiares, el arraigo y una alta tasa de natalidad (una media de tres hijos por matrimonio, que casi triplica la tasa de la población autóctona). En Infantil y Primaria su presencia es notable, pero al llegar a ESO se empiezan a notar los primeros abandonos y el peso de estos estudiantes respecto al total de alumnado empieza a diluirse. Más allá de la etapa obligatoria, la caída es «contundente»: la presencia marroquí en las aulas va desapareciendo.

Menos del 10% de los jóvenes de este origen en Balears siguen estudiando más allá de la etapa obligatoria. Y de cada cien alumnos marroquíes que finalizan ESO, apenas tres consiguen estudiar y finalizar un grado universitario. En general, la Formación Profesional acaba siendo señalada (por las inercias del sistema o prejuicios) como la vía más adecuada para estos alumnos. Eso, para los que concluyen la formación obligatoria. ¿Por qué se dan estos itinerarios formativos tan cortos entre un grupo de estudiantes cada vez mayor? Hay motivos educativos, de problemas del sistema que no sabe dar respuesta a la diversidad; sociales, por una cuestión de discriminación, pero sobre todo el principal motivo es económico: por la necesidad de trabajar cuanto antes y la mentalidad de las familias de que deben trabajar.

Así se refleja en el estudio ‘Escolarización y abandono escolar en la población marroquí residente en Baleares’, presentado esta semana por sus autores, los investigadores José Luis Reina Segura, Alejandro Miquel Novajra y Mustafa Boulharrak El Idrissi, presidente de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en Baleares Al Maghreb. El acto, celebrado en Palma, contó con la presencia de Driss El Yazami, presidente del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME), quien valoró este trabajo como «un estudio pionero que muestra la discriminación que sufren muchos niños y niñas de origen marroquí, que en muchos casos ya son españoles y tienen derecho a la misma igualdad que cualquier otro estudiante».

El Yazami insistió en que «las recomendaciones están muy claras: necesitamos una verdadera movilización para responder a este problema. Una movilización de todos los implicados: padres, escuelas, países de origen, países de acogida e instituciones». Según señaló, los menores de esta procedencia «sufren una doble discriminación: por pertenecer a las capas populares y por su origen», lo que se traduce en mayores obstáculos en el sistema educativo.

Abandono desde la ESO

El estudio, elaborado a partir de datos oficiales y entrevistas en profundidad, confirma que la desigualdad se amplía a medida que avanza la edad escolar. «Es en la ESO donde se detectan los primeros casos de abandono», se recoge en el documento, que también constata una fuerte segregación territorial: la mayoría del alumnado marroquí se concentra en determinados centros públicos, una «guetización» que hay que combatir al reducir «las oportunidades de integración». Reclaman por ello políticas activas de distribución equitativa de plazas escolares y refuerzo lingüístico y comunitario en las zonas con mayor concentración de población migrante.

José Luis Reina Segura subrayó que «el abandono escolar entre este grupo no es un problema cultural, sino de clase». Según explicó, «son familias que vienen a trabajar y ganar dinero», razonó, y esa mentalidad perdura en las sucesivas generaciones. El antropólogo Alex Miquel Novajra reseñó que hay que tener en cuenta que hablamos de familias que provienen de ambientes rurales. El estudio vincula el abandono educativo con patrones familiares heredados: «El abandono específico de los estudiantes marroquíes está vinculado a la ‘tendencia de los padres’, heredada». Por ello, los investigadores insisten en la necesidad de políticas que involucren a las familias en el proceso educativo, fomenten la mentoría entre iguales y ofrezcan apoyo continuado desde la etapa infantil.

Además de la precariedad laboral de los parientes, los autores mencionan otras causas como la inestabilidad residencial, las barreras lingüísticas y la falta de referentes educativos. Las chicas presentan una mayor persistencia en los estudios, han detectado, pero a menudo soportan una doble carga social por las responsabilidades domésticas. Entre las causas del propio sistema educativo, Alex Miquel señaló falta de formación docente para atender a la diversidad y cierta dinámica y tendencia a desviar al alumnado marroquí hacia la Formación Profesional. n

Encuentro del Govern con la comunidad marroquí balear

El Govern ha recibido a representantes de la comunidad marroquí que han presentado el estudio ‘Escolarización y causas del abandono escolar entre la población marroquí residente en Baleares’, elaborado con el patrocinio del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Exterior (CCME). Según ha informado la Conselleria de Presidencia en un comunicado, el objetivo es analizar la situación educativa de los habitantes de esta procedencia y proponer acciones que favorezcan su integración escolar. Durante la reunión se ha entregado a la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de gobierno y Cooperación Local, Antònia María Estarellas, una copia del estudio y se han intercambiado inquietudes sobre la situación de este grupo en Balears.

Asimismo, se han tratado cuestiones de colaboración en materia de inmigración. El encuentro ha servido para poner de relieve la voluntad de cooperación institucional.