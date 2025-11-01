190 Pasos, ganador de las ‘Setmanes Gastronòmiques de Formentera’

La edición otoñal de las ‘Setmanes Gastronòmiques de Formentera 2025’, organizada por Pimeef y ABRO en colaboración con el área de Promoción Turística del Consell Insular, cerró el pasado 26 de octubre con un éxito rotundo de participación. En total, 14 restaurantes de la isla formaron parte de este certamen que cada año pone en valor la creatividad, la sostenibilidad y el producto local de Formentera.

En esta tercera edición, los comensales emitieron alrededor de 2.000 votos electrónicos mediante código QR para valorar sus menús favoritos. Tras el recuento y la media aritmética de las puntuaciones, el establecimiento 190 Pasos se alzó con el primer premio, dotado con 1.500 euros, al obtener la valoración más alta entre todos los participantes. Es la tercera vez consecutiva que este restaurante se impone en las Setmanes Gastronòmiques, consolidando su liderazgo en la escena culinaria formenterense y reafirmando la constancia y calidad de su propuesta gastronómica.

El segundo premio, con 1.000 euros, fue para Mar Grossa. En su segunda participación en las jornadas, este restaurante destacó no sólo por su cocina, sino también por su apuesta por la producción de conservas con producto local, contribuyendo a la sostenibilidad y a la promoción del valor autóctono de la isla.

Aunque no estaba previsto un tercer premio oficial, el restaurante La Trastienda obtuvo la tercera puntuación más alta, completando así el podio y reforzando su reconocimiento dentro del certamen como una propuesta gastronómica destacada.

Como en cada edición, también se celebró un sorteo entre los votantes. El afortunado fue Roberto Ruscelli, quien disfrutó de los menús de diez de los 14 restaurantes participantes, demostrando un entusiasmo excepcional por la gastronomía local y el espíritu de estas jornadas.

La organización ha felicitado a todos los establecimientos por la originalidad y el compromiso con el producto de proximidad y ha agradecido la implicación de los comensales, cuya participación récord ha consolidado a las ‘Setmanes Gastronòmiques de Formentera’ como una de las citas culinarias más relevantes del calendario otoñal de la isla.