¿Alguna vez has bebido alcohol y se te ha olvidado lo que has hecho? La ciencia tiene la respuesta

El consumo de alcohol en España sigue siendo una práctica social profundamente arraigada. Según datos del Ministerio de Sanidad, más del 90% de la población adulta ha consumido alcohol alguna vez en su vida, y cerca del 60% lo hace de forma habitual. Entre los jóvenes, el llamado ‘botellón’ y el consumo rápido de bebidas de alta graduación continúan preocupando a los expertos por sus consecuencias a corto y largo plazo en la salud física y mental.

Los estudios más recientes advierten que no solo importa la cantidad de alcohol que se bebe, sino también la velocidad con la que se ingiere. Beber varios chupitos en poco tiempo, por ejemplo, puede provocar un aumento brusco de la concentración de alcohol en sangre y desencadenar lo que muchos describen como ‘lagunas’ o ‘apagones’ de memoria.

La bióloga y divulgadora científica @celula.bio ha explicado en sus redes sociales qué ocurre en el cerebro cuando esto pasa. "¿Alguna vez has bebido alcohol y se te ha olvidado lo que has hecho? Y no hablo de lagunas, hablo de océanos enteros", señala. Según la experta, el alcohol afecta especialmente al hipocampo, una región del cerebro que actúa como puente entre lo que vivimos en el momento y lo que almacenamos como recuerdo.

"El problema del alcohol —explica— es que interrumpe esta conexión de dos maneras: por un lado, potencia las señales que frenan a las neuronas, y por otro, bloquea las señales que las activan. Es como si estuvieras apretando el freno con todas tus fuerzas y, además, no dejaras arrancar el motor. Bajo esas condiciones, el hipocampo no logra guardar el recuerdo".

A esta alteración se suma el efecto sobre la corteza prefrontal, responsable de tomar decisiones y dar coherencia a las experiencias. Cuando ambas regiones se ven afectadas, el cerebro es incapaz de registrar lo ocurrido, de ahí los episodios de amnesia que algunas personas sufren tras una noche de copas.

"Ya no es solo cuánto bebes o cuándo bebes, sino la velocidad con la que lo haces", advierte la bióloga. Su recomendación final es clara: "Lo mejor es no beber alcohol, y si lo haces, hacerlo con cautela".