Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura, deporte…
Redacción
La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.
- La UD Ibiza vuelve a hacer el ridículo en la Copa del Rey
- Este es el precio real de un piso en Ibiza
- Patrimonio de Ibiza: El Centro de sa Caleta, al ‘taller’ tras sólo seis meses de ‘rodaje’
- Una mujer atendida por inhalación de humo en el incendio de su casa en Santa Eulària
- Ibiza cede terrenos al Ibavi para construir más de 200 viviendas protegidas de alquiler
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Carla Martín da la vuelta a Ibiza en paddle surf: visita lugares secretos, cocina a bordo y completa su reto personal
- El Govern, 'muy satisfecho' con las nuevas ambulancias a pesar de que no hay trabajadores para conducirlas