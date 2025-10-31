Así funciona la nueva estafa para renovar la tarjeta sanitaria

La Guardia Civil ha emitido un aviso ante una oleada de fraudes que utilizan el nombre del Ministerio de Sanidad para engañar a la ciudadanía. En este caso, los delincuentes envían correos electrónicos o SMS en los que informan falsamente que es necesario renovar la tarjeta sanitaria, cuando en realidad el organismo no ha iniciado ningún trámite de ese tipo.

La estafa se desarrolla de la siguiente forma: el usuario recibe un mensaje urgente que dirige a un enlace externo con apariencia oficial. En la página que imita a la del Ministerio se solicita completar un formulario con datos personales y bancarios para tramitar la supuesta renovación. El objetivo es obtener información que permita el robo de identidad o el acceso a cuentas.

Algunas señales de alerta identificadas incluyen: redacción con errores (renovacion, sin tilde), dominios de correo que no pertenecen al Ministerio, logotipos incorrectos, mensajes con tono de urgencia y números de teléfono desconocidos como remitentes.

Si ha recibido este tipo de comunicaciones y no ha accedido al enlace, se recomienda eliminar el mensaje y bloquear al remitente. En el caso de haber introducido datos personales o bancarios, la Guardia Civil aconseja contactar inmediatamente con la entidad financiera para bloquear movimientos sospechosos, conservar las capturas del fraude y presentar una denuncia ante las fuerzas de seguridad.

El Ministerio de Sanidad señala que la tarjeta sanitaria no requiere habitualmente renovación, ya que el número es único y permanente. Cualquier gestión legítima debe realizarse a través de los cauces oficiales (webs con dominio .gob.es, con identificación por DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve).