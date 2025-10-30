¿Qué ocurre si no hay dinero para un entierro? ¿Te pueden obligar a pagar?

La muerte, además del dolor emocional que provoca, puede suponer un problema económico para muchas familias. Los costes de un entierro o una incineración pueden superar fácilmente los 2.000 euros, una cantidad que no siempre está al alcance de todos. Ante esta situación, surge una pregunta inevitable: ¿qué pasa si no hay dinero para pagar el entierro?

En España, los ayuntamientos contemplan una solución para los casos en los que los familiares del fallecido no cuentan con recursos suficientes, o cuando la persona muere sola y sin allegados. Se trata del entierro de beneficencia, un servicio que corre a cargo del consistorio. Sin embargo, no se concede de forma automática: debe ser avalado por los servicios sociales municipales, quienes valoran la situación económica de la familia y determinan si realmente no existen medios para afrontar los gastos funerarios.

Otra alternativa posible es donar el cuerpo a la ciencia, aunque no es una opción completamente gratuita. En estos casos, la familia se ahorra los costes del sepelio o la inhumación, pero sí debe hacerse cargo de una parte del traslado del cuerpo hasta el centro universitario o institución médica que lo reciba. Además, es importante tener en cuenta que esta decisión no puede tomarse después del fallecimiento: debe ser el propio interesado quien, en vida, haya manifestado su voluntad de donar su cuerpo, firmando el documento correspondiente. Los familiares no pueden decidirlo de manera unilateral.

Por todo ello, los expertos recomiendan contratar una póliza de entierro o seguro de decesos, una herramienta que permite planificar y cubrir los gastos del funeral con antelación. Este tipo de pólizas evitan que la familia tenga que asumir un desembolso imprevisto en un momento especialmente difícil y garantizan que se cumpla la voluntad del fallecido.

En definitiva, aunque existen mecanismos para quienes no pueden costear un entierro, la previsión sigue siendo la mejor forma de evitar complicaciones. Planificar con tiempo y dejar constancia de las decisiones personales puede marcar la diferencia entre un trámite ordenado y una carga inesperada para los seres queridos.