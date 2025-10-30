Ibiza mantiene las tradiciones de Tots Sants a buen recaudo

Nunca falla. Se acerca Tots Sants y se empiezan a ver personas por la calle con ramos de flores rojas envueltos en papel mientras hablan de hacer un hueco en su apretada agenda para acercarse a alguno de los cementerios. Otros no pueden resistir la tentación y abren la bolsa para llevarse a la boca un panellet furtivo. Por lo que se ve, el mundo cambia, pero las tradiciones de Tots Sants siguen justo en el mismo punto en el que los ibicencos las dejaron el año pasado.

En esta línea, Nieves Clapés, la propietaria de panadería Can Vadell, señala que los pedidos estrella de estas fechas no han variado demasiado en las últimas décadas y que el cliente apuesta por clásicos como los panellets de piñón, los de almendra y los buñuelos. «Son las cosas de toda la vida, desde siempre las he visto en todas las casas», comenta. Forn Can Bufí coincide en que los mismos dulces típicos de esta época del año son los líderes indiscutibles entre los que se acercan a cualquiera de sus puntos de venta.

Por otra parte, Clapés apunta que la subida de costes en los ingredientes ha terminado por afectar al precio al que cobra sus artículos como los panellets de piñón. «Todo lo demás sigue como el año pasado», puntualiza. También indica que tiene que realizar un esfuerzo notable para no transmitir el importe al cliente final, porque la almendra «ha subido unos cuantos euros» y el coste del piñón ha aumentado «unos diez o doce euros» en comparación con el precio de hace dos años.

La propietaria de Can Vadell explica que insiste en utilizar producto nacional, por lo que las variaciones en el importe de sus artículos dependen más de las cosechas: «El piñón chino es más barato, pero no tiene nada que ver».

Can Bufí se mantiene en la misma línea y destaca que prefiere confiar en los ingredientes procedentes de España para elaborar sus productos porque «prioriza la calidad». Agrega que ha percibido «un aumento en el coste de estos artículos» en los últimos años y también apunta que procura no transmitir «de forma excesiva el coste» en el consumidor final.

Otra dificultad a la que se enfrenta el negocio de Can Vadell es la falta de mano de obra especializada, que ha obligado a que deje de poner a la venta otro artículo tan buscado por las fechas de Tots Sants como los rosarios. Clapés indica que la preparación de este producto era artesanal: «hacíamos los mantecados y la fruta confitada». De hecho, comenta que hace dos años que los rosarios dejan de figurar en sus escaparates porque la atención que requiere su elaboración es demasiado exigente: «Es mucho jaleo».

La propietaria de la panadería lamenta que el oficio «es muy esclavo» porque «cuanta más fiesta hay, más trabajo viene» y señala que no encuentra empleados «que quieran hacer tantas horas y turnos». Esta situación va en contra de la confección a mano de algunos de los artículos que ofrece a la clientela. «Se está terminando mucha artesanía por culpa de que no tenemos mucha gente trabajando», subraya.

Claveles y crisantemos

Otra de las compras que se disparan en los días alrededor de Tots Sants es la de flores para recordar a familiares y amigos fallecidos. Carmen Ribas, la copropietaria de la floristería y establecimiento de menaje Casa y Campo, explica que las clavellinas «y los claveles, sobre todo» son los artículos más buscados. En cuanto a colores, los clientes prefieren las flores de color blanco y rojo: «Los clásicos de siempre». Al contrario que ocurre en las panaderías consultadas, este negocio no señala ninguna variación en los costes de los proveedores: «Todo está más o menos igual».

Una trabajadora ordena un ramo de flores / Marcelo Sastre

Cristina Ribas, la administradora del vivero Garden Center ses Alameras, matiza que la «planta estrella» de esta celebración es el crisantemo en maceta. Ella sí que observa que sus clientes demandan colores alternativos y prefieren el amarillo y el granate, además del blanco.

Por otra parte, comenta que actualmente «se vende menos» que hace unos años y que esto se debe a que el consumidor a veces se decanta por las flores de plástico. Otro motivo es la competencia en los mismos artículos de las grandes superficies: «Antes no podían venderlos».

Al tratarse de un producto mucho más perecedero, Ribas subraya que las compras se concentran en la semana anterior a Tots Sants: «La gente prefiere llevarse las flores más frescas». En definitiva, la responsable nota «un poquito» el incremento tradicional de ventas en esta época, aunque «no es lo que era antes, ni mucho menos».

Un Halloween al ralentí

A pesar de que no pertenezca a la cultura ibicenca, Halloween ya lleva unos años plenamente instalado entre la agenda de celebraciones de Tots Sants. Sin embargo, la encargada de Eivitoys, Yasmina Piñeiro, observa algunos matices diferentes: «Halloween tuvo unos años con mucho ‘boom’, pero lleva un tiempo tranquilo». La responsable indica que han decorado un rincón del establecimiento con «muñecos de ese estilo» y que los artículos que más se venden son libros, juegos y disfraces.

Dos muñecas del Día de Muertos mexicano / Marcelo Sastre

Al contrario que pasaba en otros años, no percibe que ningún tema destaque más: «El año pasado todo lo de la serie ‘Miércoles’ estaba muy de moda. También hubo años en los que se vendían mucho cosas de México».

Piñeiro apunta que quizás los colegios tengan algo que ver en esta relajación de las ventas durante estos días del año: «Intentan recuperar las antiguas tradiciones». Lejos de caer en fatalismos, la encargada opina que se trata de un cambio positivo porque le gustaría que Tots Sants fuese «algo más tradicional».