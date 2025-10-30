En Aldaia
Hospitalizado un hombre que se ha prendido fuego en plena calle Valencia
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias
EFE
Valencia
Un hombre ha sido trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Valencia después de haberse prendido fuego a sí mismo en plena calle en el municipio valenciano de Aldaia, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.
El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias en que se ha producido el suceso.
Los servicios sanitarios se han hecho cargo del herido y lo han trasladado a la unidad de quemados de un hospital valenciano, según las mismas fuentes.
- Ibiza y Formentera, en alerta amarilla por lluvias
- La UD Ibiza vuelve a hacer el ridículo en la Copa del Rey
- Estos son los síntomas de un ictus, reconocerlos pueden salvarte la vida
- Absentismo en Ibiza: bajas 'fraudulentas', horas extras en B y personal desmotivado
- Estos son los supermercados que abren en Ibiza el sábado 1 de noviembre, Dia de Tots Sants
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Patrimonio de Ibiza: El Centro de sa Caleta, al ‘taller’ tras sólo seis meses de ‘rodaje’
- Una mujer atendida por inhalación de humo en el incendio de su casa en Santa Eulària