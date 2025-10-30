Las canas no evitan la calvicie y no todas son irreversibles

El cabello blanco o canoso es una de las señales más visibles del paso del tiempo. Su aparición suele relacionarse con el envejecimiento, aunque también puede deberse a factores genéticos, hormonales o incluso al estrés. A medida que envejecemos, las células encargadas de producir el pigmento que da color al cabello —los melanocitos— van perdiendo su función, haciendo que los mechones se vuelvan grises o blancos. Sin embargo, las canas no siempre aparecen igual ni significan lo mismo para todas las personas, y alrededor de ellas existen muchos mitos que la ciencia se ha encargado de desmentir.

Uno de esos mitos es la idea de que tener canas protege contra la calvicie. La cuenta de divulgación científica @celulau, especializada en Biología, ha explicado recientemente en TikTok que esto es completamente falso. Las canas y la calvicie son procesos distintos que afectan al cabello de maneras diferentes.

Las canas aparecen cuando los melanocitos dejan de funcionar, pero el folículo sigue produciendo cabello; en cambio, la calvicie androgénica ocurre cuando una hormona llamada dihidrotestosterona (DHT) actúa sobre folículos sensibles, haciendo que el pelo se vuelva más fino con el tiempo hasta dejar de crecer por completo. Es decir, las canas afectan el color del pelo, mientras que la calvicie afecta su estructura y su crecimiento.

¿Son las canas irreversibles?

Además, los genes involucrados en ambos procesos no son los mismos. Por eso, tener canas no significa que el cabello esté 'a salvo' de la caída, sino que ambos fenómenos suelen coincidir porque están relacionados con la edad.

Otro punto interesante que menciona @celulau es que no todas las canas son irreversibles. Si aparecen por envejecimiento celular, no hay forma de revertirlas; pero si surgen a causa del estrés, podrían recuperarse una vez que el folículo vuelve a su funcionamiento normal.

Por último, la divulgadora aclara otro mito común: el cabello blanco no es más grueso, sino que al perder pigmento también pierde humedad y elasticidad, lo que hace que se sienta más áspero y rebelde al tacto. Además, con la edad se reduce la grasa natural del cuero cabelludo, lo que contribuye a esa sensación de sequedad.

Las canas y la calvicie son fenómenos distintos que pueden coexistir, pero uno no protege del otro. Lo que sí comparten es que ambos son parte natural del envejecimiento y, en algunos casos, del estilo de vida.